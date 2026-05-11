Más Madrid pide pantallas en el entorno del estadio de Vallecas para seguir la final del Rayo en la Conference League

Alemao of Rayo Vallecano celebrates a goal with teammates during the UEFA Conference League 2025/26 Semi Final First Leg match between Rayo Vallecano and RC Strasbourg Alsace at Estadio de Vallecas on April 30, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid Olga Martínez ha solicitado al Ayuntamiento instalar pantallas gigantes en el entorno del estadio de Vallecas, "símbolo de la identidad vallecana", para que la afición pueda seguir la final del Rayo en la Conference League, prevista para el próximo 27 de mayo en Leipzig contra el Crystal Palace.

"Vallecas vive el fútbol como parte de su identidad y el Rayo Vallecano no es solo un club, es el barrio. Y esta final es un acontecimiento histórico que merece que los vallecanos y vallecanas lo vivamos unidas y con el orgullo que nos caracteriza como barrio trabajador y luchador", ha defendido la edil en declaraciones remitidas a la prensa.

La solicitud ha sido remitida a través de un escrito dirigido al concejal-presidente del distrito, Ángel Niño, en el que subraya que se podría hacer uso del recinto ferial del parque Payaso Fofó, "un espacio amplio y adecuado para acoger a cientos de personas en un ambiente popular y familiar".

"Queremos que todo el mundo disfrute de esta cita única y tan especial en el barrio", ha añadido la concejala de Más Madrid, que ha insistido en su escrito en que Vallecas es un barrio que vive el fútbol "como parte de su identidad colectiva" y quiere vivir este "acontecimiento excepcional" unido.

Precisamente, sobre las pantallas, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado desde Madrid Calle 30 que "lo más razonable" es que el Rayo instale pantallas en el estadio y que todos los aficionados se puedan desplazar allí, disfrutar del partido y verlo en esas pantallas "porque garantiza de manera más adecuada todo el tema de la seguridad y la logística que se pueda producir".

"A partir de ahí nosotros estamos dispuestos a estudiar los diferentes escenarios que pueda haber pero para nosotros lo más razonable, lo más adecuado desde el punto de vista logístico, de organización y de los servicios públicos es que puedan instalarse esas pantallas en el estadio", ha resumido.