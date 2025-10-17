Más Madrid pide un plan autonómico de lucha contra la pobres y la desigualdad

Archivo - Residentes en el sector seis de la Cañada Real Galiana - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado este viernes un Plan Autonómico de Lucha contra la Pobreza y la Desigualdad con especial atención a la pobreza infantil y "acorde a la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024-2030".

Se trata de una Proposición No de Ley (PNL), a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que piden también crear una comisión de seguimiento autonómica sobre pobreza y exclusión social, con participación de entidades locales, del tercer sector, sindicatos y colegios profesionales que evalúe anualmente el impacto de las políticas autonómicas en la reducción de la pobreza.

En el texto, el partido destaca que este viernes se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Se trata de una jornada que recuerda la "obligación de todas las instituciones públicas de garantizar los derechos humanos, luchar contra la desigualdad y avanzar en justicia social".

El partido regionalista ha destacado que la autonomía es la región más rica de España pero "también la más desigual" con un aumento del riesgo de la pobreza del 10% en el último año.

"Uno de cada cinco madrileños sobrevive con menos de 500 euros al mes, y el 9% no puede comer carne o pescado al menos cada dos días·, remarca la iniciativa, que apunta que las desigualdades "estructurales" en la Comunidad son un reflejo de un modelo que ha "debilitado los servicios públicos, reducido las ayudas sociales y desmantelado instrumentos como la Renta Mínima de Inserción".