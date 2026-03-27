Más Madrid pide que Policía tenga que rellenar formularios de parada para prevenir "identificaciones por perfil racial"

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha solicitado que la Policía Nacional y los cuerpos municipales tengan que rellenar formularios de parada, indentificación y registro para prevenir "identificaciones por perfilamiento racista" y tener datos para evaluar las prácticas policiales.

Así lo han trasladado a Europa Press desde el partido, que ha registrado en la Cámara de Vallecas una Proposición No de Ley (PNL), a la que ha tenido acceso Europa Press, para reclamar estos formularios sobre los que también piden que se garantice que permiten recoger información desagregada de intervenciones policiales para "detectar prácticas discriminatorias basadas en perfiles raciales o étnicos".

Además, plantean la importancia de promover la formación específica "en derechos humanos, igualdad de trato y no discriminación en los cuerpos de policía local, con especial atención a la prevención del perfilamiento racial".

El partido regionalista pide también colaborar con organizaciones sociales y antirracistas en la implementación de estas medidas al tiempo que ha pedido al Ejecutivo autonómico una "condena expresa de la violencia institucional y del racismo estructural que afecta a las personas migrantes y racializadas".

DETENCIÓN DE SERIGNE MBAYE

El anuncio de esta medida llega un día después de que Policía Nacional detuviera al dirigente de Podemos y exdiputado regional Serigne Mbaye en el distrito de Usera junto a otras seis personas por una refriega con agentes del cuerpo.

A su salida de la Comisaría de Usera, Mbaye ha denunciado esta mañana "racismo puro y duro" y una persecución "en contra de las personas racializadas". "Esta persecución le debería dar vergüenza a todo español. Vamos a seguir luchando y peleando. Ningún ser humano es ilegal", ha recalcado.