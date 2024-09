Más Madrid pide la reprobación de Ana Millán en la Asamblea y PP censura su "victimización" al no existir esa figura

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha registrado este lunes una proposición no de ley ante la Mesa de la Asamblea para pedir la reprobación de la exalcaldesa de Arroyomolinos y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid Ana Millán después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya abierto diligencias por la presunta comisión de delitos de corrupción en relación a varios contratos presuntamente irregulares, mientras que el PP ha recriminado el objetivo de "victimización" por parte de la formación ya que esta figura "no existe" en el reglamento de la Cámara vallecana.

"Creemos que la segunda figura más importante de la Asamblea de Madrid, la vicepresidenta de la Cámara, estando imputada por cuatro presuntos delitos de corrupción, lo que está haciendo es manchar la credibilidad de esta institución. Exigimos que sea reprobada y además le exigimos a la señora Ayuso que le pida su acta", ha subrayado Bergerot.

En este sentido, la líder de Más Madrid ha recalcado que el objetivo es que la iniciativa de reprobación pueda llegar al Pleno de la Asamblea "y así todos los diputados puedan votar y retratarse de esa forma ante esta reprobación". "Que los diputados del Partido Popular decidan con su voto si amparan a una presunta corrupción, como ya ha decidido ampararla la señora Ayuso con sus palabras", ha incidido.

Así, ha advertido que si la mayoría del PP en la Mesa de la Asamblea decide vetar esta iniciativa, el presidente, Enrique Ossorio, "estará siendo, una vez más, juez y parte". "Le exigimos que comience este periodo sin ejercer de juez y parte. Insistimos, como presidenta del Partido Popular madrileño, Ayuso debe cesar a Ana Millán de todos sus cargos orgánicos y, además, exigirle su acta como diputada de Madrid. Cada día que pasa sin tomar medidas, mancha un poco más el historial político de la señora Ayuso", ha insistido.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha recriminado a esta formación que busque la "victimización" con este anuncio ya que la figura de la reprobación no existe en el reglamento de la Cámara regional. "No ha podido presentar tal cosa porque no existe la figura de la reprobación", ha apuntado el diputado, que ha subrayado que el objetivo de Más Madrid es que "la Mesa lo tumbe" para "victimizarse".

En línea, el portavoz de los 'populares' en la Asamblea ha recalcado que no hay ninguna novedad sobre la situación de Ana Millán, únicamente un cambio de juzgado por su condición de aforada, y, en este sentido, ha reiterado el apoyo del partido y la confianza en que la causa sea archivada.