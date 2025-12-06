Más Madrid plantea comprar 750 pisos en manos de 'fondos buitre' para sumarlos al parque público de alquiler

Archivo - Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El precio del alquiler subió un 8% en agosto en Madrid con respecto al mismo mes del año anterior y se sitúa en 21,64 euros por metro cuadrado, se - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid plantea comprar 750 pisos en manos de 'fondos buitres' para sumarlas al parque público de alquiler, una iniciativa cuantificada en 165 millones con destino a EMVS Madrid, que forma parte del paquete de enmiendas, más de 200, una de ellas a la totalidad, al proyecto de presupuestos para 2026 presentado por el equipo de José Luis Martínez-Almeida.

El principal grupo de la oposición plantea eliminar las áreas de Vivienda y Turismo en un rechazo a unas cuentas dibujadas por el Gobierno municipal que son, en palabras de la portavoz de Hacienda de Más Madrid, Sara Ladra, "una rendición total del PP a la especulación inmobiliaria, al turismo de lujo y a los más ricos, a los que inunda de regalos fiscales con nada menos que 1.280 millones, mientras abandona a sus vecinas y vecinos".

En total, las enmiendas para proteger y ampliar el derecho a la vivienda suponen "triplicar el presupuesto actual". "Y para garantizar el derecho a la vivienda en esta ciudad suprimimos el área de Turismo y usamos sus recursos en una campaña nacional e internacional para concienciar sobre el impacto negativo de los pisos turísticos ilegales", ha explicado la concejala Ladra.

Las enmiendas de Más Madrid también van en la vía de revertir y suprimir la venta de suelo público, a excepción del Plan 18.000 (67 millones de euros) y, "conscientes de que la nueva edificación no puede solventar con la premura que requiere la emergencia habitacional", Más Madrid también pone sobre la mesa la recuperación de edificios concretos --Amparo, Pez y Cañada y para acondicionar el edificio de Luna 32 en vivienda para jóvenes-- con 13,5 millones procedentes del área de Obras y Equipamientos.

Las viviendas de uso turístico (VUT) también ocupan un espacio relevante en las enmiendas de Más Madrid, que reclaman más inspección y la clausura de los pisos ilegales. Esto se materializaría a través de un refuerzo de la Agencia de Actividades (ADA) para poner más inspectores en la calle con 8 millones de euros, lo que supone un aumento del 30 del presupuesto.

EMPRESA PÚBLICA DE LOCALES COMERCIALES

En materia económica, Más Madrid defiende en sus enmiendas un aumento de las líneas de subvenciones para pagar los alquileres de los locales comerciales, que han aumentado un 18% en 2025, han cifrado, y para hacer frente a los gastos de puesta en marcha de los primeros negocios durante un periodo de tres años.

Otras medidas en el mismo campo son una línea de microcréditos para mujeres emprendedoras (700.000 euros) y una enmienda para la puesta en marcha de una Empresa Pública de Locales Comerciales (un millón de euros) que permita comprar locales comerciales cerrados en ejes comerciales degradados, reformarlos y ponerlos en alquiler asequibles para el pequeño comercio.

Más Madrid también ha planteado destinar un millón de euros de manera inicial para la puesta en marcha de tres polos industriales en la ciudad de Madrid: un Ecosistema Industrial Verde en Villaverde, una industria tecnológica conectada con el campus universitario en el Abroñigal y un polo dedicado a la industria cultural en el polígono ISO de Carabanchel.