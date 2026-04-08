Más Madrid presenta alegaciones ante la nueva ley del suelo al entender que podría afectar a la autonomía local

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea y más de una veintena de grupos municipales han presentado alegaciones al anteproyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), al considerar que la norma modifica el modelo de planificación urbanística y puede afectar a la autonomía local.

Según recoge la formación regionalista en un comunicado, las alegaciones a la Ley LIDER han sido presentadas por los grupos municipales de Más Madrid en Collado Villalba, Coslada, Ciempozuelos, San Sebastián de los Reyes, Paracuellos, Boadilla del Monte, Torrejón de Ardoz, Alcobendas, San Fernando de Henares, Tres Cantos, Pozuelo de Alarcón, Alcalá de Henares, Getafe, El Escorial, Pinto, Rivas, Alpedrete, Leganés, Galapagar y Casarrubuelos.

Este lunes concluía el periodo de alegaciones de esta norma que busca, según el Ejecutivo regional, acortar plazos y simplificar el sistema unificando y reduciendo trámites que hoy pueden prolongar un desarrollo más de una década.

Reorganiza la clasificación del suelo en tres grandes categorías (urbano, rural protegido y rural no protegido) con lo que quiere "evitar que grandes bolsas de terreno queden bloqueadas", y flexibiliza los usos del suelo para "adaptarse a nuevas necesidades económicas y sociales sin reabrir constantemente el planeamiento general".

Los grupos municipales de Más Madrid han introducido cuestiones que atañen "directamente" a sus localidades y a la "pérdida de autonomía municipal". Entienden que la ley introduce cambios en el sistema urbanístico que, a su juicio, reducen el papel de la planificación pública en favor de iniciativas vinculadas al ámbito privado.

En este sentido, Más Madrid sostiene que el anteproyecto altera la jerarquía normativa al restar carácter vinculante al Plan Estratégico Municipal (PEM) frente a los Planes Ejecutivos. A su entender, esto podría permitir modificaciones puntuales del modelo urbano sin una evaluación global de su impacto en servicios públicos, movilidad o infraestructuras.

Asimismo, el documento de alegaciones advierte de efectos sobre la autonomía municipal, ya que los ayuntamientos analizan la incidencia concreta de la norma en cada territorio. Por otro lado, la formación muestra su preocupación por el papel de las Entidades Privadas Colaboradoras Urbanísticas y Ambientales, al considerar que la supervisión de determinados procedimientos podría recaer en entidades privadas.

También señalan el uso del silencio administrativo positivo y de declaraciones responsables como elementos que, en su opinión, podrían acelerar la tramitación de proyectos. En materia de vivienda, Más Madrid ha afirmado que el anteproyecto contempla cambios en el cómputo de la vivienda protegida, "permitiendo su distribución en el conjunto del municipio y no necesariamente en cada desarrollo".

Según la formación, esta medida podría influir en la distribución territorial de este tipo de vivienda. Entre sus propuestas, el grupo parlamentario plantea reforzar el carácter vinculante del planeamiento estratégico, mantener el control público en los procedimientos urbanísticos y aumentar la reserva de vivienda protegida.