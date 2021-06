Más Madrid propone un plan en defensa de la Atención Primaria e impulsa una campaña de movilización en distritos

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid va a impulsar una campaña, entre su militancia y sus cargos electos, para denunciar la "precaria" situación de la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid, los cierres de los centros de salud previstos para este verano ante la falta de personal sanitario y la suspensión de sus servicios de urgencia.

Según ha informado el partido en un comunicado, desde este sábado, y durante las próximas semanas, la militancia de Más Madrid colocará mesas informativas en los centros de salud, en las que se explicará la situación en la que los mantienen el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y las propuestas de Más Madrid para revertir esta situación.

Además, los dirigentes, portavoces, cargos públicos y militantes de la formación seguirán participando en las movilizaciones que están impulsando las asociaciones y colectivos vecinales en defensa de sus centros de salud.

Por otra parte, los grupos municipales de Más Madrid en los distintos consistorios de la Comunidad de Madrid van a registrar mociones en las que se inste al Gobierno regional a garantizar un funcionamiento de los Centros de Atención Primaria durante el verano y aumentar su dotación presupuesta, entre otras propuestas en defensa de la Sanidad Pública.

Desde Más Madrid advirtieron que si la situación de los centros de salud "fue mala en el verano de 2020, en los próximos meses puede ser aún peor".

Para Más Madrid, la Comunidad "está preparando un rompecabezas sanitario que contempla el cierre total o parcial de centros de salud (solo en el distrito Centro se podría plantear el cierre de 41 de 49 de los centros existentes) apoyado en la sobrecarga hasta la extenuación de los y las profesionales que trabajen en los que queden abiertos".

Esto, además, se añadiría, según exponen, al cierre de los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria, que "no han vuelto a prestar servicio a la población desde marzo de 2020".

"EL PP PROVOCA UN ÉXODO SANITARIO", CRITICA MÓNICA GARCÍA

En declaraciones remitidas a los medios, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha lamentado que las políticas del PP estén provocando un "éxodo sanitario". "El Gobierno de Ayuso centrifuga el talento y se traduce en deterioro del servicio y empeoramiento de la atención a los pacientes por el colapso de la Atención Primaria, la sobrecarga de los profesionales y la falta de personal", ha lanzado.

No obstante, García ya ha avisado de que desde Más Madrid no se van a "resignar a que Ayuso destroce la salud pública". Por ello, proponen un plan que garantice un funcionamiento (en horarios y personal) de los Centros de Atención Primaria durante el periodo estival similar, al menos, al del verano de 2019, asegurando la contratación de los profesionales necesarios para que el trabajo en esta época no se realice "a expensas de la sobrecarga de profesionales Atención Primaria que actualmente se encuentran trabajando".

Asimismo, solicitan "aprobar un plan de emergencia de incorporación de nuevos trabajadores al Servicio Madrileño de Salud (profesionales sanitarios y no sanitarios) que incluya la resolución con carácter preferente de las Ofertas Públicas de Empleo pendientes de resolverse desde 2019, así como medidas de fidelización para los trabajadores ya contratados".

También, quieren asegurar la cobertura 24 horas de la urgencia de Atención Primaria, incorporando de forma "inmediata" los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) mediante su reapertura y dotar el Plan de Atención Primaria de una cuantía presupuestaria que permita llegar en dos años a la media del conjunto de España, aumentando el insuficiente plan anunciado por la Consejería de Sanidad.