Más Madrid propone prohibir los avales económicos para presentarse a las juntas directivas de los clubes de fútbol

Archivo - Fachada del Estadio Santiago Bernabéu, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha propuesto modificar la Ley 39/2022 del Deporte para prohibir que los clubes de fútbol profesional no convertidos en Sociedad Anónima Deportiva exijan avales u otros requisitos financieros a quienes quieran presentarse a sus juntas directivas.

Esta iniciativa se conoce un día después de que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, haya convocado elecciones en el club. Para poder presentarse, se necesita más de 187 millones de euros de aval y tener más de 20 años de socio.

En concreto, Más Madrid ha registrado en la Asamblea de Madrid una Proposición de Ley de iniciativa de la Cámara ante el Congreso de los Diputados para la democratización de los clubes de fútbol profesional no convertidos en Sociedad Anónima Deportiva, mediante la reforma de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte.

La proposición denuncia que la Ley 10/1990, de 15 de octubre, obligaba a las juntas directivas de los clubes de fútbol profesional a avalar al menos el 15% del presupuesto de gasto, respondiendo mancomunadamente en caso de resultado negativo del ejercicio.

Según el texto, este sistema de avales, diseñado en un principio para evitar "pérdidas económicas" en los clubes de fútbol profesional, ha acabado generando una "discriminación por razón de riqueza", ya que solo los socios con capacidad financiera pueden acceder a los órganos de dirección.

Más Madrid defiende que "no hay que olvidar" la entidad de estos clubes y su "gran arraigo social", así como las "enormes instituciones económicas en las que se han convertido". Añade que el Real Madrid, el FC Barcelona, el Athletic Club y Osasuna son de "sus socios".

"Resulta superfluo recordar que ninguna institución democrática pone una barrera de carácter financiero-económico para el ejercicio del sufragio pasivo incluidas instituciones democráticas cuyas desviaciones económicas pueden tener consecuencias muchísimo más graves que las que pueda tener un club de fútbol", remarca la formación en el texto.

EVITAR "DISCRIMINACIÓN ECONÓMICA"

Asimismo, recuerda que la Ley 39/2022 del Deporte eliminó la obligación legal de que las juntas directivas avalaran parte del presupuesto al considerar que ya existen mecanismos suficientes de control financiero interno en las competiciones profesionales.

La nueva legislación elimina la exigencia con rango de ley de los avales financieros como requisito de admisibilidad de las candidaturas para "democratizar las estructuras de los clubs, que es precisamente la principal razón de ser de organizaciones que son propiedad de sus socios en supuestas condiciones de igualdad".

Sin embargo, al no prohibir la exigencia de tales avales, sino simplemente no imponerla, "el efecto de la nueva norma es nulo", ya que cree que los clubs "ya tenían los avales como límite económico al ejercicio del sufragio pasivo como concreción de la anterior obligación legal".

Por ello, Más Madrid plantea que se eliminen de los procesos electorales en los clubs "todo requisito que suponga una discriminación económica entre socios" y que evite, como norma general, "límites al sufragio pasivo que supongan una dificultad de tal entidad que se convierta en una discriminación no justificable entre socios".