Más Madrid propone salir de la crisis con los "Pactos de Cibeles", dotados con 1.000 millones en tres años

Firmados entre fuerzas políticas, entidades sociales, organizaciones vecinales, empresarios y sindicatos

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Más Madrid propondrá en el Pleno extraordinario de este viernes unos "Pactos de Cibeles", a firmar entre las fuerzas políticas, las entidades sociales, las organizaciones vecinales, económicas y los sindicatos, dotados con 1.000 millones de euros en tres años.

La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, ha anunciado esta propuesta en rueda de prensa con la que se busca una salida conjunta y consensuada de la crisis del coronavirus, no sólo sanitaria sino socioeconómica, para que sus consecuencias "no recaigan en las mismas espaldas" que en la crisis inmobiliaria de 2008.

Defienden en Más Madrid que el Ayuntamiento puede "poner un enorme volumen de recursos públicos y financieros para tirar de la economía y de la sociedad" colocando en el centro "el replanteamiento de los cuidados". Los ejes serían la cultura, los cuidados, el transporte público y, por ende, todo lo concerniente a la movilidad sostenible, sin olvidar el fomento de la vivienda pública y las distintas formas de colaboración público-privada.

MIL MILLONES DE LOS SUPERÁVITS

Los mil millones de euros procederían de los superávits acumulados estos años "por la buena gestión del Ayuntamiento" liderado por su formación. Lo que plantea Más Madrid es lo que ya defendía cuando estaba en el Gobierno, que los ayuntamientos saneados, como el de la capital, puedan hacer uso del superávit para invertir en la ciudad.

Es una defensa en la que en la legislatura pasada se encontraron de frente con PP y Cs, que les llevaron a los tribunales, ha remarcado Maestre, por destinar esas cantidades a Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

"Hoy defendemos que el Estado debe permitir que el superávit de los ayuntamientos saneados pueda utilizarse para los servicios de la ciudad. Estamos a favor de la propuesta del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que es la misma que la de los alcaldes de las principales ciudades, y que el Ministerio se comprometa con el Ayuntamiento porque nosotros nos comprometimos con el Estado asumiendo el saneamiento de las cuentas públicas", ha argumentado la edil.

Con ese superávit, ha continuado la concejala, se puede invertir "con una mirada verde, progresista y de innovación" para "mantener la sociedad en movimiento" priorizando "la cultura como uno de los primeros sectores a poder abrirse y colocando en el centro un replanteamiento de los cuidados, de las escuelas infantiles, el modelo de cuidado a las personas mayores, que es deficiente".

PACTOS A MEDIO PLAZO

Abogan por un plazo de tres años porque la reconstrucción reclama pactos a medio plazo y de ahí que Más Madrid ofrezca de nuevo su mano al Gobierno para negociar unos presupuestos "que no dependan de la extrema derecha". Cuando ya lo hicieron en diciembre, el Ejecutivo "tardó diez minutos en decir que no estaban interesados en la propuesta de Más Madrid porque no era ni seria ni madura", ha lamentado la portavoz mediática.

Esos presupuestos, los primeros de la era PP-Cs, salieron adelante "con sustanciales rebajas de impuestos y con recortes en las ayudas y subvenciones a asociaciones que hoy están manteniendo las redes de cuidados en los barrios". "En el PP eligieron muy rápido cuál era su aliado favorito para sacar esos presupuestos", ha reprochado Maestre, que vuelve a ofrecer la mano de Más Madrid para que, de nuevo, "la ciudad no dependa de la extrema derecha". "Esperamos que el Gobierno cambie de socios y aliados", ha deseado.