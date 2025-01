Más Madrid propone que soportes municipales no permitan la publicidad de coches contaminantes, simple "postureo" para PP

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha propuesto en el Pleno de Cibeles que los soportos municipales no permitan la publicidad de vehículos contaminantes, entre otros productos, una iniciativa tumbada por el PP porque, en palabras de la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, no es más que mero "postureo" porque la mayoría de estos soportes se destinan "a publicidad institucional o a promoción cultural".

Tampoco cree la delegada que "poner el foco en un sector tan importante para la economía, del que dependen tantas familias, que aporta casi el 11% del PIB, que genera aproximadamente un 9% del empleo en el país y que además ya se está adaptando a normativas europeas y nacionales en materia de sostenibilidad sea un ejemplo de responsabilidad".

El edil de Más Madrid José Luis Nieto ha propuesto en el Pleno de Cibeles que a partir del 1 de enero de 2026 los soportes publicitarios de titularidad municipal tengan prohibida la publicidad de marcas o productos derivados de la producción o venta de combustibles fósiles o de vehículos de gasolina o diésel para eliminar los estímulos para su compra.

El principal grupo de la oposición insta a la Administración a ir "más allá de su papel en la descarbonización de las flotas municipales" y poner también el foco en los mensajes que se lanzan desde la publicidad.

Nieto ha recordado que no sería la primera vez que se tomaran medidas de este tipo porque ya en 1988 se prohibió la publicidad de las bebidas alcohólicas de alta graduación y un año después la publicidad televisada de los cigarrillos. Ya en 2005 España prohibió la publicidad y consumo en interiores del tabaco.

"Desde entonces, el consumo de cajetillas de tabaco ha bajado a la mitad y aún así son miles las muertes por consumo de cigarrillos", ha cuantificado el edil, que ha destacado que la Sociedad Española de Neumología estima que mueren 10.000 personas al año en el país por la contaminación del tráfico rodado.

"Merece la pena hacer un esfuerzo desde las administraciones para limitar los espacios desde lo que se anuncian estas empresas que ponen en peligro la vida de todos, como si los productos que comercializan no fueran tan nocivos como el tabaco o el alcohol", ha argumentado Nieto.

Rivera de la Cruz ha criticado a la izquierda porque "les gusta tanto prohibir", aunque en el fondo no sea más que "postureo". "Los anuncios de coches no están hechos para que queramos comprar coches sino para que decidamos qué coche comprar", ha lanzado a la bancada de la izquierda.

CAMPAÑAS INSTITUCIONALES

"Cuando hablo de postureo... ¿Cuántas campañas publicitarias de empresas automovilísticas o de productoras de combustibles fósiles, de distribuidas o comercializadoras ha visto en los últimos tiempos en soportes municipales? Porque la gran mayoría de los soportes publicitarios municipales se dedican a campañas institucionales o a promoción cultural", ha contestado a Nieto.

Para Rivera de la Cruz la proposición de Más Madrid "no tiene mucho sentido ante un problema que no existe", para recordar que la izquierda ya propuso algo similar en el Congreso hace unos años "y fracasaron estrepitosamente, con el impresionante resultado de cinco votos a favor". "No les apoyó ni Unidas Podemos", ha recordado.

"EL TRANSPORTE NI ES EL TABACO NI ES EL CONSUMO DE ALCOHOL"

Marta Rivera de la Cruz no le ve sentido a "prohibir la publicidad de una actividad económica, que sigue siendo necesaria y que además es legal". "Sí, porque por mucho que ustedes o el Secretario General de la ONU, me da igual, lo repitan, el transporte ni es el tabaco ni es el consumo de alcohol", ha incidido.

A lo que ha sumado que "alrededor del 36% de la generación de energía eléctrica del país proviene del uso de combustibles fósiles". "Igual no sugieren prohibir la publicidad de cualquier actividad o producto que utilice electricidad. Ni batidoras ni cargadores para móviles", ha ironizado. "Son ustedes tan genéricos en esta propuesta que igual nos sugieren dejar de anunciar películas de cine o plataformas audiovisuales o nuestra programación cultural con argumentos tan convincentes como que los artistas internacionales llegan en avión o que gastamos mucho en iluminación", ha continuado.