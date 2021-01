Más Madrid y PSOE apoyarían la petición para declarar zona catastrófica aunque reclaman explicaciones previas a Almeida

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Más Madrid y PSOE apoyarían la petición que baraja el Gobierno local para declarar a la ciudad zona catastrófica tras el paso de la borrasca Filomena aunque reclaman explicaciones previas al alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Así lo han confirmado los portavoces de Más Madrid y PSOE, Rita Maestre y Pepu Hernández, respectivamente, en una tertulia en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press. Más Madrid, por su parte, ha registrado la petición de convocatoria de un pleno extraordinario para que el alcalde explique la gestión municipal del temporal Filomena. "No falló la meteorología, ha fallado Almeida", ha resumido la concejala.

Maestre demanda explicaciones al regidor porque "hace cuatro días decía que Madrid estaba preparada y tres días después quiere declararla zona catastrófica", lo que denota "una falta de responsabilidad por parte del alcalde".

La portavoz de Más Madrid cree que Almeida "primero tiene que explicar qué ha pasado porque las previsiones meteorológicas, casi milimétricas, no fallaron". "Pero apoyaremos siempre cualquier medida buena para Madrid y que dé un respiro a las familias y a la economía de la ciudad", ha remarcado.

Pepu Hernández, después de recordar que la competencia para aprobar esa declaración reside en el Consejo de Ministros, ha llamado a evaluar en primer lugar los daños. "Pero por supuesto la apoyaremos (la declaración) porque sería un alivio para la ciudad de Madrid", ha adelantado, tras cargar contra la "improvisación" del Gobierno municipal, la "mala valoración y la mala comunicación para que la ciudadanía sepa a qué atenerse". "La catástrofe en Madrid son estos dos gobiernos, que no se coordinan entre ellos", ha lamentado.

El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (Cs), ha indicado que en este momento las distintas áreas de gobierno están recopilando informes para evaluar si se presenta finalmente esa petición de zona catastrófica. Para ello se tendrá que hacer un "balance sosegado de los daños en edificaciones, en el arbolado, en la vía pública".

Sí ha criticado "un no es no a priori" porque "no es necesario", en referencia indirecta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Además ha defendido que las previsiones meteorológicas hablaban de un espesor de nieve de 20 centímetros, cuando se alcanzaron los 70.