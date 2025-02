Más Madrid y PSOE critican la "huida" de Ayuso a Extremadura y el silencio de su novio en los tribunales

Vox dice que "ya era hora" de que prestara declaración y PP insiste en que es un "ciudadano particular"

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han criticado la "huida" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a Extremadura y el silencio de su pareja, Alberto González Amador, en los tribunales.

Lo han hecho en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes en el que González Amador se ha negado a declarar en la Audiencia Provincial de Madrid en la causa que investiga su supuesta comisión de delitos fiscales. Ayuso, por su parte, se encuentra en Mérida junto a varios consejeros tratando con su homóloga de Extremadura, María Guardiola, el cierre de la central nuclear de Almaraz.

"Por un lado tenemos a Alberto Quirón, que se niega a comparecer, a dar explicaciones de algo supuestamente que es muy normal, que tiene fácil explicación, pero aún así se niega a hacerlo. Y por otro lado tenemos a una presidenta huida desde jueves", ha lanzado la portavoz del PSOE, Mar Espinar, quien ha reprochado, además, que en la Junta de Portavoces le haya negado una comparecencia de Ayuso sobre la Conferencia de Presidentes.

Espinar ha cuestionado el silencio de González Amador preguntando que "si todo está tan claro", "qué oculta, por qué no comparece y por qué no da explicaciones de lo que está ocurriendo". "Creo que queda bastante claro que aquí ha tenido toda la maquinaria de la Comunidad de Madrid para poder armar su defensa. Y debe ser que tiene tan poca defensa que le han recomendado que lo mejor es que se calle", ha deslizado la socialista.

"HOY SE CALLA PARA EVITAR SALIR CON UNA CONDENA PENAL"

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha asegurado que la pareja de la presidenta ha evitado declarar para "evitar salir de Plaza de Castilla con una condena penal, que es lo que hubiera pasado si hubiese confirmado su confesión previa por escrito".

"Hoy calla ante el juez y la 'Quironesa' huye a Extremadura para no tener que dar explicaciones ante los medios de comunicación. Callarse, huir y huir son dos formas de la misma cobardía. Espero que el proceso judicial avance y que pronto sepamos toda la verdad", ha planteado.

Al hilo, ha insistido en que quiere que el novio de Ayuso tenga una "condena ejemplar" y que se acepte la apertura de la pieza separada por corrupción en los negocios pedida por Más Madrid y PSOE.

VOX CONFÍA EN LA JUSTICIA Y PP HABLA DE "CIUDADANO PARTICULAR"

Sobre este tema, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado que "ya era hora" después de "cinco veces suspendida la declaración". "Nosotros confiamos en la Justicia y esperamos la resolución judicial en cuanto a esta materia.

Por último, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha criticado a una oposición que intenta convertir "en un circo" la Asamblea trayendo el caso de "un ciudadano particular" que tiene "una discrepancia con la Justicia en materia fiscal y que no tiene absolutamente nada que ver ni con esta Asamblea ni con la Comunidad de Madrid".

"El señor González Amador no tiene ningún trato con la Comunidad de Madrid, no ha hecho negocios en la Puerta del Sol como se han hecho otras personas en el Palacio de la Moncloa. (...)Es el caso de un particular que la oposición está intentando utilizar dentro de este marco de persecución general a la presidenta", ha añadido.

Sobre el "silencio" de González Amador, Pache ha respondido señalando al silencio de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que fue a la Asamblea y luego "calló durante todo el tiempo que estuvo" en la Cámara regional.