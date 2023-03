Más Madrid rechaza un modelo "que sólo ofrece a los jóvenes poner cañas" y propone reindustrialización verde y FP

"Hemos conseguido que se hable de la salud mental pero no que las instituciones se lo tomen en serio", lamenta Rubiño



MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid rechaza un modelo productivo "que sólo ofrece a los jóvenes poner cañas" y propone, por contra, respuestas en forma de reindustrialización verde y apuesta por la Formación Profesional (FP), un modelo que denuncia en la Comunidad de Madrid es en este momento considerada como "una enseñanza de segunda".

El portavoz de Más Madrid en la campaña municipal al 28M, Eduardo Fernández Rubiño, ha defendido en una entrevista con Europa Press que la juventud "tiene que ser una prioridad para cualquier programa político porque en este momento es una generación que ha encadenado varias crisis seguidas".

Se trata de "ofrecer un horizonte a la juventud" porque "han atravesado tormentas muy difíciles, todas las generaciones lo hacen, pero las instituciones tienen la obligación de ofrecer a los jóvenes certidumbre y futuro". "Cuando tenemos los problemas que tenemos de vivienda y las administraciones no hacen nada para solucionarlo es normal que los jóvenes se sientan abandonados", ha declarado. En Más Madrid abogan por regular la vivienda, por ejemplo, gravando la vacía.

También se tiene que "recuperar un horizonte de oportunidades laborales que acaben con la precaridad de la juventud y eso pasa fundamentalmente por cambiar el modelo productivo", algo en lo que tanto el Ayuntamiento de la capital como la Comunidad de Madrid, señala, "tienen su parte" de responsabilidad.

"MADRID HAY QUE REINDUSTRIALIZARLO Y HACERLO EN UNA CLAVE VERDE"

"Madrid hay que reindustrializarlo y hacerlo en una clave verde. Necesitamos ligar esa transformación ecológica a la innovación, a la generación de empleos de alto valor añadido y que eso abra nuevos nichos de empleo y nuevas oportunidades, donde los jóvenes puedan insertarse y encontrar un futuro prometedor que esté a la altura de sus expectativas", ha puesto encima de la mesa.

En Más Madrid tienen claro que "si se sigue apostando por un modelo productivo que fracasó, sólo ligado al sector servicios y que no ofrecía a los jóvenes más que la posibilidad de poner cañas, no se va a salir de esta porque esas fueron las recetas que tanto PP como PSOE históricamente han aplicado en este país y no han dado resultado para acabar con la precariedad endémica que ha sufrido la juventud".

FORMACIÓN PROFESIONAL

Lo que proponen son iniciativas concretas como el proyecto La Villa Verde o en Abroñigal para desplegar una serie de proyectos a través de la reindustrialización y la generación de nuevos polos industriales ligando tecnologías limpias y empleos de alto valor añadido con "una cuestión central, la Formación Profesional".

"Ahí es importantísima la coordinación institucional, que existan esos centros de FP que, en muchos lugares, no existen las plazas que se esperan, como en San Cristóbal (Villaverde), donde por ejemplo los vecinos cuentan que hay un problema con las plazas", ha destacado Rubiño.

Y eso "también depende de que la Comunidad deje de creer que la FP es una enseñanza de segunda categoría en lugar de un instrumento central para luchar contra la precariedad", ha reivindicado Fernández Rubiño.

PSICÓLOGOS A COLEGIOS E IES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL

Otra de las cuestiones troncales que reivindica Más Madrid es el cuidado de la salud mental, uno de los grandes problemas de la sociedad actual. Lo que proponen es que, a través de Madrid Salud, el Ayuntamiento llegue a un convenio con los colegios e institutos de la ciudad para que cuenten con psicólogos.

"En este mandato hemos tenido una voz de alarma de los directores de los IES clamando en el desierto y advirtiendo de cifras completamente alarmantes sobre jóvenes que tienen intentos autolíticos, estados de depresión, intentos de suicidio. Los equipos directivos, los profesores se encuentran impotentes, sin saber cómo hacer para ayudarles, cuando en algunas ocasiones se encuentran con tres, cuatro, seis protocolos abiertos en un mismo centro", ha alertado.

Es una "situación dramática que debería paralizar y helar la sangre a la política", ha declarado Rubiño, que no ha querido obviar el trabajo de Más País en el Congreso, con Íñigo Errejón al frente, poniendo el foco en la salud mental. "Pero que se hable de un tema no quiere decir que las instituciones estén a la altura de ese tema", ha advertido el también diputado autonómico.

ABORDAR SITUACIONES CRÍTICAS COMO EL SUICIDIO

"Hemos conseguido que se hable de la salud mental pero no hemos conseguido que las instituciones se lo tomen en serio y prueba de eso es que la Comunidad de Madrid sigue teniendo cuatro psicólogos por cada 100.000 habitantes frente a la media europea, que es de diez. Los colegios no tienen instrumentos para abordar una situación crítica como la que vivimos siendo ya el suicidio la primera causa de muerte no natural entre los más jóvenes", ha lamentado Rubiño.

Lo que no puede ser es que, "ante este drama absoluto", la salud mental "dependa de si tienes 60 euros por sesión en el bolsillo para pagarte una terapia privada". Tampoco hay que olvidar "los determinantes sociales que generan ese malestar extendido". "Deberíamos preguntarnos qué está pasando para que tantos jóvenes se encuentren en esta situación dramática y como sociedad tenemos que hacer una enorme reflexión, poner todos los recursos a disposición de este gran asunto", ha apuntado.

Rubiño ha puesto encima de la mesa cómo se actuó desde las instituciones para poner coto a las altísimas cifras de mortandad por accidentes de tráfico en el país. "Hicimos un esfuerzo institucional bestial para cambiar esa situación, que revertimos, ¿por qué no hacemos lo mismo con la salud mental?", ha propuesto.