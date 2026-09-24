Más Madrid reclama expropiar "miles de casas" además de la de Maricarmen y cree que Gobierno se juega su "supervivencia"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, atiende a los medios de comunicación durante una concentración - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado este jueves expropiar "miles de casas" en España, además de en la que vivía Maricarmen de 87 años antes de ser desahuciada este miércoles, y considera que el Gobierno central se juega en la vivienda tanto su "legitimidad" como su "supervivencia".

Así lo ha trasladado la portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, a los medios de comunicación en una concentración ante el Hospital Ramón y Cajal por las listas de espera.

La portavoz parlamentaria ha empezado a enumerar una serie de inmuebles que considera que deberían ser expropiados, comenzando por "todas las viviendas de los fondos buitre", las viviendas sociales vendidas durante el mandato de Ana Botella en el Ayuntamiento de la capital, y "todas las que se compró la banca tras la crisis de 2009".

Con la mirada puesta en el Gobierno central, ha insistido en que la "legitimidad" del mismo radica en que el martes el Consejo de Ministros se apruebe el real decreto de vivienda que fue impulsado por Sumar y tumbado en numerosas ocasiones por el Congreso y que incluye medidas para hacer frente a los desahucios además de renovación de alquileres.

"No contemplamos otra posibilidad porque se está jugando ahora mismo la supervivencia del Gobierno progresista de coalición. Ni más ni menos", ha zanjado.

CRÍTICAS A AYUSO

Además de poner en la diana la necesidad de ambición en las políticas de vivienda en el Gobierno central, Bergerot también ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de haber "puesto la alfombra roja a los fondos buitre que están especulando con las casas".

Asimismo, ha cuestionado a la presidenta "qué va a hacer ella" ante los desahucios más allá de "inaugurar una feria inmobiliaria donde vienen todos esos fondos buitres extranjeros a los que se están comprando de 10 en 10 los bloques". "Ha decidido que se va a seguir poniendo del lado de los fondos buitre", ha planteado.