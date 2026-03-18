Más Madrid reclama de nuevo el comedor escolar gratuito y carga contra las becas comedor "chapuza" del Gobierno de Ayuso

Archivo - Imagen de recurso de la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y su homóloga en la Asamblea, Manuela Bergerot, atendiendo a los medios de comunicación. - MÁS MADRID - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado de nuevo que se ponga en marcha el comedor escolar gratuito y ha cargado contra las becas comedor del Gobierno encabezado por Isabel Díaz Ayuso, que ha calificado de "chapuza".

Así lo ha trasladado la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, junto a su homóloga de la Asamblea, Manuela Bergerot, a los medios de comunicación antes de participar en la jornada de trabajo 'Sentarnos a la mesa: Diagnóstico y propuestas sobre los comedores escolares en la Comunidad de Madrid'.

Maestre ha censurado que actualmente se pague "120, 240, 360 euros en función del número de hijos que tengas" cada mes para que coman "de forma decente en un colegio público o concertado" de Madrid.

"Y eso es una movida, que no es casual, sino la consecuencia de un plan en el que con una mano le ahorras 4.500 millones de euros todos los años a las grandes fortunas en impuestos de donaciones y con el otro le clavas 240 euros a cada familia trabajadora que tiene dos hijos en un colegio en Madrid", ha lanzado Maestre.

Frente a ello ha reclamado los comedores gratuitos para que las familias madrileñas lleguen a fin de mes y "sientan ese ahorro real en sus bolsillos" al tiempo que se "garantiza el derecho ciudadano".

En este punto ha parafraseado al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, quien ha defendido esta medida "que es ética y que también es práctica, es ética" porque "una sociedad decente no pregunta quién tiene derechos y quién no, sino simplemente los garantiza".

"Es práctica porque la realidad es que el sistema de becas chapuza de la Comunidad de Madrid que cada año arrastra a centenares, miles de personas a un trámite burocrático farragoso que también dedica muchos esfuerzos públicos a gestionar el sistema de becas y que al final no garantiza lo fundamental", ha planteado Maestre, quien ha afirmado que el 31% de los niños madrileños están en pobreza y solo el 13% accede a la beca.

Por su parte, Bergerot, ha recordado que la propuesta plantea que sea gratuito y universal de 0 a 16 años porque se busca "ensanchar los derechos de la educación" y de la infancia en las políticas públicas.