Más Madrid reclama al PP lamentar la muerte de civiles palestinos y pide minuto de silencio tras el ataque al hospital

Mónica García reprocha a Ayuso que "en medio de este charco de sangre" no muestre la "mínima condena" a la muerte de civiles



MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha reclamado este miércoles al PP una muestra de lamento por la muerte de civiles palestinos y ha explicado que su formación ha registrado un minuto de silencio por los fallecidos tras el ataque a un hospital en la franja de Gaza.

"A mí me gustaría ver a algún representante del Partido Popular lamentarse por la pérdida de víctimas civiles en Palestina. Me gustaría ver a algún representante del Partido Popular condenar los ataques a civiles, me gustaría ver a algún representante del Partido Popular condenar el genocidio y condenar lo que está sucediendo ahora mismo en Palestina", ha lanzado García tras ser preguntada por la reunión ayer de su homólogo del PP, Carlos Díaz-Pache, con un alto cargo de la Embajada de Israel en el que se trasladó su lamento porque miembros de Más Madrid acudieran a la manifestación del domingo propalestina.

García ha relatado cómo en el bombardeo de ayer al hospital han fallecido 500 pacientes, médicos y miembros de la sociedad civil como consecuencia de un "ojo por ojo" y del "derecho a la venganza", que, a sus ojos, está ejerciendo Israel tras el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre en su territorio.

"Nosotros nuevamente lo condenamos, ahora mismo tenemos a una población de dos millones de personas cercadas, bombardeadas, donde está muriendo un niño cada 15 minutos y como no, nosotros volvemos a condenarlo y volvemos a pedir el alto el fuego", ha planteado.

En este punto, ha criticado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que en medio de su viaje institucional a Nueva York "no ha sido capaz dentro de todo este charco de sangre" de plantear una "mínima condena" de estos hechos. "Nos avergonzamos de la actitud de la presidenta", ha añadido.

MINUTO DE SILENCIO

El minuto de silencio registrado, según han trasladado a Europa Press desde la formación, es el mismo que en el pasado pleno no logró consenso, ya que entienden que es "la única" formulación "asumible para todos los grupos". Este texto es "en memoria de las víctimas civiles israelíes y palestinas del actual conflicto bélico".

Han añadido, además, que el bombardeo al Hospital Bautista de ayer es "un ejemplo muy evidente" de por qué la formación no puede aceptar el pedido por Vox el lunes, que pide por los palestinos usados como escudo humano por Hamás.

Mónica García ha insistido en que lo importante no son "los minutos de silencio", que son algo representativo y "simbólico", sino que es imprescindible exigir el alto al fuego, que se respete el Derecho Internacional y también las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas.

Asimismo, ha vuelto a poner en valor el minuto de silencio simbólico por todas las víctimas civiles, tanto israelíes como palestinas, que hizo su grupo y al que se sumó el PSOE durante la pregunta de la portavoz a Ayuso.

"Hicimos nuestro minuto de silencio, minuto de silencio al que se pudo sumar Vox, no se sumó y acto seguido salió a llamarnos escoria. Quiero decir que ahora mismo Vox no es muy representante. Si acaso es representante de la bajeza moral que está representando la derecha española en este conflicto", ha concluido.