Más Madrid registra una comisión de estudio por la conciliación para evitar que Ayuso "copie ocurrencias" de Feijóo

Marina Prieto (UGT) acusa a Ayuso de, en cuestiones de conciliación, "ponerse del lado del movimiento empresarial"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha anunciado que este martes han registrado en la Cámara vallecana una comisión de estudio para la conciliación en la Comunidad "por si (la presidenta regional, Isabel Díaz) Ayuso quiero hacerlo" pero sin "copiar a Alberto Núñez Feijóo" y sus "ocurrencias".

Bergerot ha hecho el anuncio antes de reunirse con la secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto, donde ha abordado la necesidad de la reducción de la jornada laboral "lo antes posible". Con el sindicato también han puesto en común el "deficitario plan juvenil de empleo de Ayuso" y los planes LGTBI para las empresas.

"Desde Más Madrid consideramos que el contrato social para las familias del siglo XXI tiene que pasar por la reducción de la jornada laboral y por la universalidad de las escuelas infantiles. Esto pasa por esos planes para facilitar la conciliación, comedores escolares gratuitos y universales, escuelas infantiles universales y ampliar los permisos de crianza igualitarios", ha enumerado.

LAS "OCURRENCIAS" DE FEIJÓO

Temen en el principal grupo de la oposición que Ayuso pueda "copiar el plan de conciliación de su jefe, de Feijóo, que es una ocurrencia". "Por eso mismo hoy hemos registrado en la Asamblea de Madrid una comisión de investigación para la conciliación en la Comunidad de Madrid, por si Ayuso quiere hacerlo pero para que no copie a Feijóo con ocurrencias y tenga un buen modelo a seguir en la Comunidad", ha explicado.

"En Más Madrid estamos muy orgullosos de haber abanderado el debate en torno a la reducción de la jornada laboral", ha señalado, después de apuntar a Ayuso y Feijóo, "que están hablando en nombre de la patronal". "Llegan tarde y mal, porque escuchamos a Feijóo que lo que quiere es reducir la jornada laboral a cuatro días, pero trabajando nueve horas. Más Madrid propone que la jornada laboral debe reducirse, mantener como mínimo los mismos salarios o cobrar más porque queremos trabajar menos y cobrar más", ha expuesto.

La secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto, ha puesto el foco también en Ayuso porque, en cuestiones de conciliación, "se pone del lado del movimiento empresarial, de la patronal cuando habla de reducción de jornada".

UGT defiende que, tras 40 años de la aprobación en el Estatuto de los Trabajadores de las jornadas laborales actuales, "ha llegado el momento" de reducirlas porque "hay importantes avances tecnológicos como para que el tiempo de trabajo también sea repartido con su fuerza, con quienes contribuyen a crear riqueza en este país".

"SE TRATA DE REPARTIR RIQUEZA"

"Se trata de repartir riqueza, se trata de hablar de nuestra salud, se trata de hablar de conciliación y también se trata de cerrar brechas de género en el mercado de trabajo porque mayoritariamente las que sufrimos mayores jornadas parciales, las que sufrimos las necesidades de reducción de jornada con el tema de las conciliaciones somos las mujeres", ha destacado Prieto.

Es "una manera de democratizar y de garantizar la igualdad de oportunidades en el mercado laboral", ha subrayado la líder madrileña de UGT. Prieto ha remarcado que "está demostrado que la reducción de jornada genera productividad y, por tanto, genera competitividad empresarial. Uno de los grandes fallos del mercado de trabajo español es esa falta de competitividad y si nos vamos a los modelos que tenemos en Europa, lo que demuestran es que con jornadas más reducidas somos mucho más productivos porque esto incide en un mayor bienestar de la clase trabajadora, tanto en su salud física y mental".

La sindicalista ha llamado a "desterrar" a los "agoreros catastrofistas" porque se ha demostrado que funcionan las medidas "que van en favor de la clase trabajadora, como la subida del salario mínimo o como la propia reforma laboral".

"Lo importante que tendría que hacer el Gobierno regional es la recuperación de las 35 horas de jornada para todo el funcionariado. Son más de 180.000 funcionarios y funcionarias que se encuentran en una situación totalmente desigual con respecto al resto de comunidades autónomas, que ya han recuperado la jornada de 35 horas", ha reclamado Prieto.

SIN REUNIÓN DEL CONSEJO SOCIAL DE DIÁLOGO TRAS DOS AÑOS Y MEDIO

También ha aprovechado su reunión con Bergerot para trasladarles que, dos años y medio después de estar dirigiendo UGT Madrid, el gobierno de Ayuso "no ha reunido el Consejo Social de Diálogo Social de la Comunidad de Madrid".

Esto les sorprende cuando el pasado 25 de septiembre en el Consejo de Gobierno "por fin" se aprobara que Prieto, como titular de UGT Madrid, accede a ese Consejo "desde que se pidió hace dos años y medio la solicitud de sustitución de este miembro titular".

"Evidentemente no está dentro de la intención de la Comunidad de Madrid, del Gobierno regional el moverse en este marco de diálogo social que tan buenos resultados ha dado a nivel nacional. Creo que no es de recibo además que saquen proyectos normativos en los que indican que en el trámite se ha solicitado informe preceptivo consultivo a un consejo que no se reúne, lo que supone transgredir de alguna manera la buena fe de la ciudadanía, que piensa que eso se está haciendo", ha advertido.

UGT demanda a la Comunidad de Madrid, la región con "mayor desigualdad social y territorial", la puesta en marcha del plan industrial, "que lleva en el cajón desde el año 2020". "Es necesario revertir el modelo productivo y para ello hay que crear empleo industrial enfocado a una economía sostenible, empleos verdes y abordar las transiciones que requiere el mercado de trabajo con eficiencia y garantías para que nadie se quede atrás", ha recetado.