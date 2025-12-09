Más Madrid registra más de 300 enmiendas a los Presupuestos centradas en los municipios de la región

Concejales de Más Madrid presentan más de 300 enmiendas a los Presupuestos de la Comunidad para 2026. - MÁS MADRID/ BRUNO THEVENIN

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha presentado este martes en la Asamblea un paquete de más de 300 enmiendas a los Presupuestos de la Comunidad para 2026 centrado en los municipios de la región.

Según ha informado la formación en un comunicado, la portavoz parlamentaria, Manuela Bergerot, ha registrado estas enmiendas junto a más de 40 concejales de distintas localidades.

Estas propuestas son "la traducción legislativa de lo que necesitan los municipios y de la falta de inversión y planificación que sufre el territorio" con el Gobierno autonómico encabezado por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Entre ellas se incluye la financiación del servicio de comida a domicilio para personas mayores y vulnerables en Manzanares el Real, la construcción del décimo colegio público de Tres Cantos, y la restauración integral del IES Aldebarán en Alcobendas, un centro señalado desde hace años por su deterioro.

También se plantea la construcción de un nuevo IES en Pedrezuela y otro en el barrio del Puerto de Coslada, además de la climatización del CEIPSO de Chapinería.

En materia sanitaria, Más Madrid propone que el actual consultorio de Alpedrete sea transformado en un centro de salud con servicios completos, y que Boadilla del Monte cuente con un centro de día, una residencia pública y un tercer centro de salud.

El paquete territorial incluye además propuestas de movilidad como la extensión de la Línea 10 de Metro hasta el Ensanche Sur de Alcorcón, la ampliación de la Línea 11 desde La Fortuna hasta su conexión con la L12 en Leganés, y la creación de un autobús directo desde Morata de Tajuña a Madrid que permita reducir tiempos de desplazamiento. En el sur de la región, Más Madrid también plantea la construcción de un centro de día y una residencia pública en Getafe.

Bergerot ha defendido que estas enmiendas buscan "corregir los desequilibrios territoriales que Ayuso ha consolidado, garantizar que los servicios públicos lleguen a todos los rincones y devolver a los municipios la centralidad política que la Comunidad les niega".

La portavoz ha insistido en que el municipalismo "no es un eslogan, sino una forma de gobernar que parte del territorio y vuelve al territorio", y ha afirmado que los ayuntamientos "sostienen las competencias de facto" ante un Ejecutivo autonómico que "mantiene una inversión insuficiente y desigual". "Si Ayuso no escucha a los municipios, lo haremos nosotras desde la Asamblea", ha concluido Bergerot.