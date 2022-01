Más Madrid registra la reprobación de Dancausa por no dar "explicaciones rápidas" sobre las menores tuteladas

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea ha registrado hoy la reprobación de la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, por el caso de las menores explotadas sexualmente que se encontraban bajo la tutela de la Comunidad de Madrid, que activarán dependiendo de lo que exponga en el Pleno del próximo 3 de febrero donde comparece.

"Desde Más Madrid esperábamos explicaciones rápidas y claras ante unos hechos de extrema gravedad. Hemos esperado un mes y no se nos ha ofrecido ningún tipo de información. La consejera Dancausa no vino ayer a la reunión mantenida entre nuestro grupo parlamentario y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Consideramos que esto supone evitar asumir responsabilidades políticas y dar explicaciones sobre un tema que requiere la máxima claridad", ha lanzado el diputado de Más Madrid Emilio Delgado en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional.

Así, ha expuesto que ante el "plantón" de la consejera ayer que no estuvo presente en la reunión que mantuvieron los grupos de izquierda con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y algunos consejeros, la "falta" de explicaciones y la "gravedad" del asunto, han procedido a registrar su reprobación y solicitar su cese. "No es el escenario que más nos gusta pero no nos han dejado otra salida", ha declarado el diputado de Más Madrid.

Emilio Delgado ha insistido en que la Comunidad de Madrid afirmó en un primer momento no tener constancia de que las menores estaban bajo su tutela, cuando "posteriormente se descubrió, a través de los informes policiales que sí lo estaban". "Más adelante, aseguraron no tener conocimiento de los hechos a pesar de que los múltiples informes afirman que una de las tutoras denunció ante la Guardia Civil la violación de una de las menores seis meses antes de la operación policial", ha sostenido.

Por eso, ha dicho que una vez que escuchen las explicaciones de la consejera "después de un mes" esperándolas, decidirán si activan o no esta Proposición No de Ley (PNL). También, ha indicado que les parece interesante revisar el modelo de los centros de menores y pondrían sobre la mesa sus alternativas en una comisión de estudio si saliera adelante, aunque es "un carril a largo plazo".