Más Madrid reitera que el crematoria de la M-40 pone en riesgo la salud de miles de personas

Archivo - Vecinos de Usera y Villaverde vuelven a manifestarse contra el crematorio de la M-40 - ASOCIACIÓN VECINAL INDEPENDIENTE DE BUTARQUE

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reiterado que la construcción de un crematorio en la M-40 pone en riesgo la salud de miles de personas, criticando que para el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, haya "un Madrid de primera y otro de segunda".

Así lo ha señalado la concejala Olga Martínez, quien ha acudido este domingo a una concentración vecinal contra el crematorio de San Fermín para apoyar a los vecinos de los barrios afectados por esta iniciativa.

"El crematorio es una amenaza para la salud pública y aquí no lo quiere nadie. Bueno, salvo Almeida. Me pregunto si al alcalde se le ocurriría instalar un horno crematorio junto a su casa o en Chamberí.

Evidentemente no. Eso es para el sur, para los de siempre, para los que según el modelo del PP tienen que aguantarse. Porque es que llevamos años denunciando el mismo patrón. A los barrios del sur de Madrid les cargan todo lo que nadie quiere", ha apuntado.

Así, ha censurado que para el alcalde haya "un Madrid de primera y un Madrid de segunda. "Y ya sabemos quiénes están a cada lado. Por eso acciones como la de hoy, esta movilización vecinal y social, es tan necesaria. Porque es la que puede cambiar las cosas. Desde Más Madrid no nos conformamos con denunciarlo en la calle. Ya denunciamos ante la justicia la licencia otorgada por el Ayuntamiento por los daños a la salud, que son irreparables", ha agregado.

"Este crematorio no debería funcionar ni un solo día. Pone en riesgo la salud de miles de personas y los daños para la salud, como hemos repetido tantas veces, no tienen marcha atrás", ha concluido.