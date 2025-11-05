Más Madrid reúne a concejales y representantes para arrancar su camino a las elecciones de 2027

Reunión de Más Madrid con concejales en la sede del partido - MÁS MADRID

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha celebrado este martes un encuentro con concejales y representantes municipales de toda la región como punto de partida hacia las elecciones de 2027.

Así lo ha explicado la formación en un comunicado que recoge que en el acto han participado los coportavoces Mónica García, Manuela Bergerot y Eduardo Rubiño, junto a responsables de estrategia y organización, en una jornada "centrada en reforzar la estructura territorial y preparar la estrategia común del partido para los próximos años".

Durante el encuentro, que ha reunido a representantes de los nueve gobiernos municipales y de los 69 municipios donde la formación cuenta con presencia institucional, se ha hecho balance del trabajo realizado desde las pasadas elecciones y se han marcado las líneas de acción de cara a los próximos comicios.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que juntos construyen "la izquierda madrileña" y ha defendido que "Madrid no va a ser un escaparate para multimillonarios, ni un botín de los fondos buitre, ni un negocio sanitario al servicio de Quirón".

Por su parte, la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha subrayado la importancia de "construir organización junto a la militancia y tener un rumbo claro para recuperar el Madrid que corre por las venas", reafirmando que Más Madrid es "la izquierda madrileña".

Eduardo Rubiño, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, ha destacado que encuentros como este "fortalecen Más Madrid" y permiten "reflexionar colectivamente sobre el horizonte de la ciudad y la región".

El responsable de estrategia, Héctor Tejero, ha presentado además los pasos que seguirá la organización en los próximos meses, con una hoja de ruta basada en datos y coordinación territorial con los municipios y la mejora de la vida de los madrileños en el centro.

"Con este encuentro, Más Madrid consolida su estructura organizativa y continua su trabajo institucional con una etapa de trabajo compartido para construir una alternativa sólida y progresista en todos los municipios de la Comunidad de Madrid que reafirmen a la organización en el referente de la izquierda madrileña", añade el partido.