Más Madrid subraya la importancia de dar "visibilidad" a las personas con VIH y clama contra el "estigma" que sufren

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha subrayado este sábado la importancia de dar "visibilidad" a las personas con VIH y ha clamado contra el "estigma" que sufren todavía a día de hoy y, en este sentido, ha reclamado a las instituciones políticas en favor de la prevención y para acabar "con todos y cada uno de los prejuicios y con todas y cada una de las fuentes de discriminación que siguen existiendo" en la sociedad

Así lo han indicado este sábado la diputada en la Asamblea Carla Antonelli y el portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño, durante su participación en la segunda marcha de 'Pride Positivo', organizada por la coordinadora estatal de VIH y sida (Cesida) para "para dar visibilidad a las 150.000 personas con VIH", ya que "el VIH es una realidad oculta tras el miedo y el estigma social".

En declaraciones a los medios, Antonelli ha reclamado "visibilidad", porque "de lo que no se habla, no existe", y ha recordado la importancia de la "concienciación contra la discriminación, contra los estigmas hacia las personas con VIH". "Siempre hay que estar alerta, porque la prevención, sin duda alguna, salva vidas. Salva igualmente vidas la concienciación y la no discriminación a las personas con VIH que tienen derecho a vivir respetados en esta sociedad y en paz", ha defendido.

En este sentido, ha advertido ante actualmente continúa la estigmatización a las personas con VIH. "Somos el único animal capaz de involucionar dentro de nuestra propia evolución y cuando creíamos que teníamos caminos andados y pasos hacia adelante de pronto vemos como se vuelve a señalar y a estigmatizar a colectivos", ha denunciado.

Por su lado, Rubiño se ha felicitado ante un evento "histórico" como este porque ha abierto el camino de la visibilidad y la lucha contra el estigma, en un momento, ha lamentado, en el que partidos políticos que "ponen en la diana a las personas del colectivo LGTB, a las personas con VIH y que siguen haciendo de la discriminación una bandera".

"Es terrible cómo hemos retrocedido en esa cuestión por culpa de partidos como Vox que están intentando hacer política del prejuicio y política de esta forma de discriminación", ha explicado.

En la misma línea, ha cargado contra el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, por su política "de inanición" en este tema, recriminando al regidor que Madrid no haya firmado la Declaración de París que actualizaba los objetivos de ONUSIDA.

"¿Cómo puede ser que Madrid se quede fuera cuando es una ciudad que todos los años registra unas cifras muy importantes de nuevas infecciones por VIH?. Es imposible que una ciudad como Madrid no se coloque, como están haciendo otras ciudades de Europa, en la senda de luchar contra el estigma y luchar contra el VIH, así que le pedimos al alcalde que salga de esa agenda inútil y se coloque del lado de las acciones para acabar con esta situación", ha recalcado.