Más Madrid sugiere a Ayuso un lugar de honor para los embajadores de Ucrania y Palestina el próximo Dos de Mayo

Niños palestinos desplazados en la zona de Yarmouk, en Gaza - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

Coincidiendo con el acto en el que se conmemora el levantamiento de Madrid contra la ocupación de las tropas napoleónicas

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha enviado una carta a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en la que le sugiere un lugar de honor para los embajadores de Ucrania y Palestina el próximo Dos de Mayo, un acto en el que se conmemora el levantamiento de Madrid contra la ocupación de las tropas napoleónicas en 1808.

Además de ese lugar de honor para los embajadores de Ucrania y Palestina en Madrid, Serhii Pohoreltsev y Husni Abdel Wahed, respectivamente, Más Madrid también propone en la carta que en la fiesta del Dos de Mayo la Real Casa de Correos se ilumine con los colores de las banderas ucraniana y palestina.

Bergerot argumenta en la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, que el reconocimiento se encuadra en el Dos de Mayo, "cuando se conmemora la gesta de las y los madrileños que se levantaron contra las tropas de Napoleón Bonaparte para defender su libertad y la soberanía política del pueblo frente a toda injerencia extranjera".

"El levantamiento de 1808 nos recuerda que la libertad es una causa por la que siempre merece la pena luchar. La Historia juzga severamente a quienes se ponen en frente de este valor supremo y encumbra a quienes, aún con todo en contra, eligen estar en el lado correcto de las cosas", ha advertido la jefa de la oposición.

"EL DERECHO A EXISTIR NO ENTIENDE DE FILIAS Y FOBIAS PARTIDISTAS"

En Más Madrid subrayan que no se puede celebrar esta fiesta madrileña sin acordarse "de los pueblos que hoy no disfrutan de su libertad plena y cuya soberanía está en riesgo existencial por culpa de agresiones militares y campañas expansionistas, cuando no directamente genocidas, sobre su población y su territorio".

"Es por ello que le sugerimos a la presidenta aprovechar los actos oficiales del Dos de Mayo para mostrar nuestro apoyo institucional al pueblo ucraniano y al palestino", ha continuado Bergerot, que ha subrayado que Ucrania y Palestina "son dos ejemplos para el mundo por su voluntad de persistir pese a las brutales agresiones de Netanyahu y Putin".

Más Madrid remarca que la Comunidad "puede y debe dar un mensaje claro de solidaridad con ambos porque el derecho a existir de los pueblos es un valor universal que no entiende de filias y fobias partidistas".