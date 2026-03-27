Más Madrid toca 3.000 puertas entre Madrid capital y municipios de la región y prevé llegar a 25.000 hogares en 2026

Campaña 'puerta a puerta' de Más Madrid - MÁS MADRID

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha tocado ya más de 3.000 puertas en los tres primeros sábados de su iniciativa de 'puerta a puerta', una estrategia con la que prevé alcanzar 25.000 hogares en la Comunidad de Madrid a lo largo de 2026 para recoger de primera mano las preocupaciones vecinales tanto en Madrid capital como en municipios de la región.

La formación inició esta acción el pasado 6 de marzo en el distrito de Puente de Vallecas y en el municipio de Móstoles, dentro de la segunda fase de su precampaña bajo el lema 'Otros hablan, aquí te escuchamos'. El objetivo no es persuadir ni pedir el voto, escuchar las principales preocupaciones en boca de los propios vecinos.

En estas primeras jornadas, celebradas en sábado, voluntarios y militantes han recorrido distritos de la capital como Puente de Vallecas, Arganzuela y Villaverde, así como municipios como Móstoles, Fuenlabrada, Alcobendas y Ciempozuelos.

Los equipos se organizan en parejas y siguen rutas previamente definidas tras recibir pautas básicas: escuchar sin interrumpir, evitar debates prolongados, no traspasar el umbral de la puerta, no mentir y recoger fielmente los testimonios vecinales. "La prioridad es generar un clima cercano que facilite una conversación natural en la puerta de casa. Cada puerta ayuda a construir el Madrid que viene", destaca la formación en un comunicado.

Más Madrid lleva un año formándose en esta técnica de 'canvassing' con organizadores internacionales que han participado en campañas en países como Estados Unidos y Alemania. El partido aspira a alcanzar 10.000 hogares en Madrid capital y 25.000 en toda la Comunidad durante esta fase.

ACCESO A LA VIVIENDA, SANIDAD, COLEGIOS O TASA DE BASURAS

A través de estas conversaciones, Más Madrid ha identificado preocupaciones que se repiten tanto en la capital como en los municipios como el acceso a la vivienda, el encarecimiento de los suministros, las tasas de basura, la situación de la sanidad pública o el estado de colegios e infraestructuras.

Asimismo, también emergen problemáticas específicas de cada barrio y municipio, lo que permite, según subrayan, obtener una "fotografía más precisa" de la realidad local.

El objetivo de esta estrategia es mantener una presencia continuada en los barrios más allá de los periodos electorales y abrir "un canal de escucha que permita incorporar estas conversaciones al trabajo institucional y a la elaboración de propuestas".

La iniciativa continuará en los próximos meses con su extensión a nuevos distritos y municipios, con especial atención a las zonas del sur y sureste de Madrid capital y de la Comunidad. "Una gran conversación con la ciudadanía que sume cada vez a más voluntarios y voluntarias implicados, y que permitan resolver los problemas de la gente", concluyen desde la formación.