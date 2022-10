La izquierda trata de evitar la "triquiñuela" de PP y Vox de "romper" los derechos LGTBI con la 'Ley Ómnibus'

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Grupo Parlamentario de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos en la Asamblea han registrado este viernes una solicitud a la Mesa de la Asamblea y a la Mesa de la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior para que no admita las enmiendas pactadas entre PP y Vox en la conocida 'Ley Ómibus, al querer "romper los derechos LGTBI" con la eliminación de los informes de impacto de género en materia urbanística.

La Mesa de la Comisión ya se ha reunido y estos grupos han pedido suspender la sesión de la comisión que se celebra a las 15 horas. No ha dado resultado y se ha decidido que se modifique el orden del día de la misma para que se voten otro tipo de enmiendas pero no la 'Ley Ómnibus' y sus enmiendas para que quede abierta hasta que se evalúen los escritos de los grupos, han trasladado fuentes parlamentarias.

En declaraciones a los periodistas la diputada de Más Madrid Tania Sánchez, en los pasillos de la Cámara regional, y han confirmado a Europa Press otras fuentes parlamentarias, tras la rueda de prensa que han mantenido la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, y el vicepresidente regional, Enrique Ossorio, para explicar las enmiendas acordadas en el texto.

"Es una triquiñuela en la 'Ley Ómnibus' y ante esa chulería en la que van a suspender esos derechos. Más Madrid ha presentado un recurso a la Mesa para la suspensión de la Comisión de esta tarde y va a bloquear que se pueda aprobar una ley que rompe los derechos fundamentales de los colectivos de una manera con alevosía y nocturnidad", ha lanzado.

A su juicio, "lo que dice el Reglamento es claro", esa tramitación "ha sido irregular y no debería seguir un trámite hasta que se resuelva el recurso presentado". "Tenemos a pleno convencimiento que esas enmiendas suspenden los derechos LGTBI y no pueden ser tramitadas", ha incidido.

Para que se cambie el texto de las enmiendas, como en este caso que han hecho una transaccionada, tiene que haber "unanimidad" para que pueda ser tratado. Esto, "no ha sucedido porque no hay unanimidad con el resto de grupos". Por lo tanto, según ha explicado la parlamentaria, esas enmiendas "tienen que desaparecer si se quiere tramitar la Ley Ómnibus.

Así, hasta que la Mesa de la Comisión no se pronuncie "no se puede celebrar la comisión y no se puede hacer el dictamen", por lo que espera que la comisión prevista para esta tarde se suspenda.

Otras fuentes apuntan que en un primer momento no iba ninguna enmienda a la Ley Ómnibus en el sentido de la eliminación de informes de género y que, después, acordaron una transaccional que no ha sido aceptada por unanimidad por el resto de grupos.