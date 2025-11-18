Más Madrid ve "dejadez institucional" por parte de Almeida al tener cerrado "a cal y canto" el CDM Daoíz y Velarde

Archivo - Varios niños juegan al baloncesto, a 24 de febrero de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en Retiro de Más Madrid, Nacho Murgui, ha cargado contra la "dejadez institucional" del Gobierno municipal por tener cerrado "a cal y canto" el Centro Deportivo Municipal (CDM) Daoíz y Velarde sin "dar explicaciones de ningún tipo" a los usuarios.

En declaraciones difundidas a la prensa, Murgui ha explicado que la instalación ha tenido cerradas sus puertas la última semana y ha subrayado que todavía no se conoce un plan de reapertura. "Estamos ante un caso evidente de dejadez institucional y de abandono sistemático de las instalaciones deportivas de gestión municipal", ha trasladado.

Murgui ha apuntado a que "viene de largo", con dotaciones con "sistemas contra incendios averiados, problemas en las instalaciones de aguas sanitarias y un mantenimiento absolutamente deficiente". Dice Murgui que familias, escolares, deportistas y otros usuarios se convierten en "víctimas" de una "estrategia" del PP que busca "privatizar" y "dejar morir lo público" para "justificar que la gestión se pase a manos privadas".

"Se quedan sin clases, ni actividades, ni servicios y sin alternativas ni respuestas por parte del Gobierno municipal, salvo lo que han dicho, que es que la gente vaya mirando la aplicación del polideportivo cada día para ver si ese día abren o no. Esto es una tomadura de pelo", ha aseverado.

En este sentido, el concejal ha indicado que su grupo ha presentado una petición de información ante la Junta Municipal de Retiro para saber "cuál es el estado real de las instalaciones, cuánto tiempo lleva el Ayuntamiento sin invertir en su mantenimiento, cuándo se va a reabrir y cuáles son los planes para el futuro de este polideportivo".

"Estaría bien que por una vez el PP dejara de maltratar a la ciudadanía. Desde Más Madrid exigimos inversión inmediata, un calendario de reparaciones y el compromiso de José Luis Martínez-Almeida de mantener la gestión municipal de estas instalaciones y que por lo menos informen de la manera debida a los usuarios y a las usuarias", ha concluido.