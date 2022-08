Más Madrid vuelve a demandar al equipo de Almeida un protocolo contra la sumisión química y poner el foco en agresores

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha vuelto a demandar al equipo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, un protocolo contra la sumisión química y que se ponga el foco no en las mujeres sino en "en ese pequeño grupo de personas que eligen la noche para asustar e intimidar".

Ante el arranque de las fiestas de San Cayetano, y desde la ofrenda floral a Bolivia en el Parque del Oeste, Maestre se ha referido a los pinchazos que están sufriendo mujeres cuando salen de fiesta. "Hay que poner el foco no en las mujeres, en que tenemos que cuidarnos las mujeres, sino que no suceda lo que no tiene que suceder porque nadie tiene que salir a asustar a otros, a agredir a otros. El foco tiene que ponerse en ese pequeño grupo de personas que eligen la noche para asustar e intimidar", ha remarcado.

Maestre ha demandado que "nadie sea cómplice de esas actitudes" para que las mujeres puedan "hacer vida segura y alegre en las calles". "Para eso sería importante que los gobiernos de Madrid hicieran alguna política", ha lanzado.

"Les hemos pedido muchas veces que pongan en marcha un protocolo para combatir la sumisión química. Nosotros nos hemos reunido con las asociaciones del ocio nocturno para mantener y reproducir ese protocolo que se puso en marcha con el gobierno de Manuela Carmena, con formación de trabajadores, con colaboración con Policía Municipal y Nacional. Por ahora Almeida no ha hecho nada al respecto", ha lamentado la edil.