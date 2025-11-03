Más de medio millón de personas vacunadas contra la gripe desde el arranque de la campaña 2025/2026

Una sanitaria prepara un vial durante el inicio de la campaña de vacunación de la gripe - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 525.000 personas se han vacunado en la Comunidad de Madrid contra la gripe desde el arranque de la campaña 2025/2026 el pasado 15 de octubre para las personas de 60 y más años de edad, a niños de 6 a 59 meses, así como a personal sanitario y sociosanitario, y, a partir del 27, para el resto de grupos diana (embarazadas, personas de 5 a 60 años con factores de riesgo para la gripe, etc.).

En esta ocasión, la campaña de vacunación contra la gripe comienza el 15 de octubre y finalizará el 31 de enero de 2026, salvo que por motivos epidemiológicos sea necesario modificar la fecha prevista, y se desarrolla de modo simultáneo a la campaña de vacunación frente a la Covid-19, con vacunas adaptadas a las nuevas variantes.

La Dirección General de Salud Pública (DGSP) ha adquirido para esta campaña de vacunación contra la gripe un total de 1.680.000 dosis de vacuna antigripal, 55.000 más que en la campaña previa (+0,03%).

"Todavía no ha entrado la gripe en la Comunidad, que iremos monitorizando, como digo, día a día. Lo que podemos decir es que agradecemos a los madrileños la gran adherencia que tiene a la vacunación, hablar más de salud que de enfermedad, porque eso no solo les protege a ellos, sino que protege el contagio", ha subrayado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante un acto en el Hospital de La Princesa.

La campaña contra la gripe se desarrolla de modo simultáneo a la campaña de vacunación frente a la Covid-19, con vacunas adaptadas a las nuevas variantes. En este caso, se han administrado ya más de 260.000 vacunas, según ha destacado la consejera.

Igualmente, se han suministrado 42.000 dosis de vacuna contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en adultos y otras 25.000 en el caso de lactantes.

"Ya hemos vacunado a nuestros mayores en las residencias y a nuestros lactantes, con lo cual esperamos que este haya una disminución. Iremos viendo y monitorizando y animando a la población a que se siga vacunando porque todavía los grupos que han de vacunarse pueden vacunarse sin problema, que acudan a sus centros de salud, al médico de cabecera, a los hospitales y se les vacunará", ha explicado Matute.