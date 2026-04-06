Más de la mitad de los restaurantes y bares registró una menor afluencia en Semana Santa, según Hostelería Madrid

Archivo - Ambiente en una terraza de un bar, a 21 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 52,63% de los establecimientos asegura haber registrado una menor afluencia de comensales que en la Semana Santa del año anterior, frente al 36,84% que afirma haber experimentado una mayor asistencia y el 10,53% que mantuvo cifras similares, según ha informado Hostelería Madrid en un comunicado.

Se trata de un balance "desigual" para la hostelería, con resultados dispares entre establecimientos y una evolución marcada, principalmente, por las condiciones meteorológicas y por una demanda "irregular".

La encuesta, compuesta mayoritariamente por restaurantes, que representan el 68,42% de la muestra, refleja una campaña sin un comportamiento homogéneo. Junto a los restaurantes, también han participado bares, tabernas, cafeterías y bares de copas.

En términos de facturación, los datos también apuntan a una evolución contenida. Un 47,37% de los establecimientos señala una caída de ingresos respecto al ejercicio anterior, mientras que un 42,10% asegura haber mejorado su facturación y un 10,53% afirma haberla mantenido en niveles similares.

Dentro de quienes han empeorado resultados, el 26,32% apunta a descensos superiores al 10%, mientras que entre quienes mejoran, un 15,79% registra incrementos superiores al 10%, tal y como ha detallado Hostelería Madrid.

La respuesta del sector ha estado marcada por la prudencia. El 78,95% de los encuestados no reforzó plantilla durante esta Semana Santa y solo el 21,05% incorporó personal adicional. En paralelo, el 94,74% mantuvo sus precios sin cambios, frente a un 5,26% que reconoce haberlos incrementado.

UNA CAMPAÑA ACEPTABLE PERO IRREGULAR

Entre los factores que más han influido en la campaña, los profesionales señalan en primer lugar las condiciones meteorológicas, mencionadas por el 57,89% de los participantes. Le siguen la mayor demanda nacional, con un 36,84%, y el incremento de costes --energía, personal y suministros--, citado por el 26,32%.

En menor medida, también se mencionan la competencia y la presión sobre los precios, con un 15,79%; la llegada de turistas internacionales, con un 10,53%; y el aumento de reservas anticipadas, con un 5,26%.

Sobre el contexto internacional, la mayoría de los establecimientos no aprecia una influencia determinante del conflicto en Oriente Medio sobre la evolución de la demanda turística o la actividad del negocio durante esta Semana Santa. Un 47,37% asegura no haber notado efectos relevantes y un 15,79% afirma que no ha tenido ningún impacto, aunque un 26,32% sí percibe una incidencia negativa y un 10,53% considera que ha influido de forma positiva.

"Desde Hostelería Madrid valoramos esta campaña como aceptable, pero irregular, con diferencias significativas entre establecimientos y con un comportamiento condicionado por factores externos. La hostelería madrileña salva la campaña de Semana Santa conteniendo precios, manteniendo sus plantillas y luchando por no ver reducida aún más la rentabilidad de las empresas en un momento de grave inestabilidad y tensiones internacionales que afectan a nuestros costes y al consumo de nuestros clientes", ha señalado el presidente de la entidad, José Antonio Aparicio.

De cara a próximas campañas, la entidad considera imprescindible apoyar al tejido productivo hostelero y a las miles de empresas, en su mayor parte pymes y autónomos, que "necesitan apoyo para sobrevivir en un escenario de grave inestabilidad internacional e institucional", así como seguir creando empleo y dando servicios "esenciales" a la ciudadanía en barrios, distritos y municipios.