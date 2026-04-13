Matadero y Casa del Lector se unen para celebrar el Día del Libro con el evento de lectura compartida 'Meet & Read'

El 23 de abril, en la gran plaza al aire libre de este espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte Matadero Madrid y Casa del Lector celebran el Día del Libro. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Matadero Madrid, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento, se une a Casa del Lector para celebrar el Día del Libro con el evento 'Meet & Read. Fiesta de la lectura compartida' en Plaza Matadero, en la que jóvenes y adultos podrán participar el próximo 23 de abril de 19 a 22 horas en esta conmemoración de la lectura en compañía, con el único requisito de acudir con un libro.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, Plaza Matadero, un amplio espacio al aire libre, se transformará en un lugar acogedor con césped, hamacas y mesas en las que poder sentarse con amigos o con desconocidos a leer y compartir hábitos lectores. La sesión está organizada con la colaboración de Penguin Random House y Escuela de Escritores, junto a Altamarea como librería oficial.

Las personas que se hayan inscritas a través de la web de Matadero Madrid o de Casa del Lector serán recibidas con la música del compositor Luis Miguel Cobo, que ha diseñado un paisaje sonoro con diversas atmósferas para acompañar la sesión de lectura y conversación en sus diferentes ritmos y dinámicas.

Además, desde el inicio de la sesión, el divulgador cultural Fernando Bonete animará a los participantes a sumergirse en la lectura, alternando con momentos de conversación e intercambio sobre los textos leídos, en una velada que podrá alargarse hasta las 22 horas.

'Meet & Read' es una invitación a transformar Plaza Matadero en una gran pradera literaria donde sentarse a leer junto a amigos, vecinos o a quienes todavía no conoces. Se trata de un picnic literario para leer, compartir y conversar", ha explicado el director artístico de Matadero Madrid, José Luis Romo.

MAESTROS DE CEREMONIA RECONOCIDOS

Fernando Bonete es 'influencer' cultural, periodista, divulgador, doctor en Comunicación Social y profesor titular en la Universidad Nebrija. En redes sociales es uno de los creadores de contenido más importantes de España, con más de medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram @en_bookle.

Acaba de publicar su primera novela, 'La hija del Fénix' (Espasa), y es también autor de los libros 'Cultura de la cancelación' (Ciudadela), 'La guerra imaginaria' (Siglo XXI), 'Malas lenguas' (Ediciones B) y 'Un libro para cada año de tu vida' (Temas de Hoy).

Por su parte, Luis Miguel Cobo es titulado superior en Composición, Piano y Pedagogía musical por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Recibió el Premio Godot 2024 por 'El monstruo de los jardines', bajo la dirección de Iñaki Rikarte; el Premio Max 2020 por 'Play', de la compañía Aracaladanza; el Jerry Goldsmith Golden Award 2019 por 'Metamorfosis', dirigido por David Serrano; y el Premio Max 2018 por 'Solitudes', de la compañía Kulunka teatro.