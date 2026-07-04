Matadero Madrid mezcla cine queer, blaxploitation y música en directo en su Cineplaza de Verano este mes de julio

Imagen del Cine de Verano de 2025 de Cineplaza en Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plaza central de Matadero Madrid continúa convertida este mes de julio en una sala de cine al aire libre con la 9ª edición de Cineplaza de Verano que, bajo el título 'Superestrellas 3', reúne dos cine-conciertos con músicos en directo, tres sesiones comentadas y once proyecciones que exploran tres corrientes del cine popular: el cine yeyé, la blaxploitation y el cine queer del siglo XXI.

Entre las próximas citas destaca la proyección de 'Bixa Travesty' (sábado 4), musical queer para público a partir de 16 años. Le seguirá el domingo 5 una sesión comentada sorpresa con el cineasta Nacho Vigalondo, también dirigida al mismo público.

La programación continuará el jueves 9 de julio con 'Linterna XL: La sala de baile (Le bal)', sesión comentada con Brays Efe y Miguel Agnes, que comenzará a las 21.30 horas. Un día después, el viernes 10, será el turno de 'Pánico en la calle 110', dentro del apartado dedicado a la blaxploitation.

El ciclo seguirá el sábado 11 de julio con 'Reír, cantar, tal vez llorar', musical queer en español, y el domingo 12 con 'Barbarella', uno de los títulos incluidos en la línea de cine yeyé.

Uno de los platos fuertes llegará el jueves 16 de julio con Hidrogenesse: un concierto de cine, segundo cine-concierto de esta edición. La programación de esa semana se completará con 'Super Fly', el viernes 17; 'Neptune Frost', el sábado 18; y 'Un, dos, tres, al escondite inglés', el domingo 19, película yeyé española apta para todos los públicos.

La recta final de Cineplaza de Verano incluirá el jueves 23 de julio la sesión comentada 'Alberto Rey y Las brujas de Eastwick'. Después llegarán 'Foxy Brown', el viernes 24; 'Solo nos queda bailar', el sábado 25; y 'El knack... y cómo conseguirlo', el domingo 26, con la que concluirá el ciclo.

Las películas se proyectan en VOSE a las 22.15 horas, salvo la sesión Linterna XL, prevista a las 21.30 horas. Las entradas tienen un precio de 3,50 euros para las proyecciones, 5 euros para las sesiones comentadas y 10 euros para los cine-conciertos.

Cineplaza de Verano se celebra en Plaza Matadero, en la plaza de Legazpi, 8. La información completa sobre entradas y horarios está disponible en cinetecamadrid.com.