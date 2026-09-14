Matute acusa a García de "destrozar" la Sanidad en busca de "un puesto de dinero" y cree que Madrid es "segundo plato"

La ministra de Sanidad, Mónica García, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, ha acusado a la ministra del ramo, Mónica García, de "destrozar" el sistema sanitario nacional en busca de un puesto "de dinero" en la Organización Mundial de la Salud (OMS) o en la Comunidad de Madrid, aunque cree que esta última opción es un "segundo plato" para la líder de Más Madrid.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios tras un acto en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de la capital, donde ha acusado a Mónica García de usar su cargo de ministra como un "caballo de Troya" para conseguir "tener un puesto de dinero" en la OMS o en la Comunidad. "Aunque creemos que la Comunidad es un segundo plato, porque estar gobernando contra la Comunidad de Madrid no es la mejor campaña que puede hacer para intentar tener un puesto de dinero", ha manifestado.

Durante su intervención, Matute ha acusado a la ministra de haber "traicionado" a los médicos, y le ha responsabilizado de provocar la huelga indefinida a la que irán estos a partir del 28 de octubre en toda España, que ha calificado como "la peor de la historia".

El Comité de Huelga médico anunció el pasado viernes la convocatoria de esta huelga indefinida para expresar su rechazo al Proyecto de Ley del Estatuto Marco y demandar una norma propia para el colectivo médico y facultativo, según acordaron y respaldaron numerosos sindicatos del sector.

Estas nuevas movilizaciones se suman a los paros que tuvieron lugar en la primera mitad del año, que entonces se limitaron a una semana al mes entre febrero y junio. En este contexto, ha advertido que los nuevos paros van a suponer "un aumento de las listas de espera en toda España, una peor atención y un aumento de la presión asistencial" para los profesionales sanitarios.

En este sentido, ha recriminado a la ministra haberse ocupado más de la Comunidad de Madrid que de ejercer de ministra "y escuchar a sus compañeros" y ha recalcado que Mónica García "está sola, sin el apoyo de los profesionales, sin el apoyo de los sindicatos y sin el apoyo de los consejeros de Sanidad".

Frente a ello, Matute ha asegurado que el Ejecutivo regional se puso "desde el minuto uno" a disposición del Ministerio "por encima de las siglas", de cara a realizar un Estatuto Marco que representara "a todos" y diera "voz a los médicos, aunque "sin quitarle el voz al resto de categorías profesionales".