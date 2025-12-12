Matute asegura que la entrega de datos de cribados va "en tiempo y forma" con el trabajo de la Comisión de Salud Pública

La consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ofrece declaraciones tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el Ministerio de Sanidad, a 12 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha asegurado este viernes que la entrega de datos de cribados de cáncer al Ministerio de Sanidad va "en tiempo y forma" con el trabajo de la Comisión de Salud Pública, después de que la ministra Mónica García haya informado de que es la única autonomía que aún no los ha remitido.

"Esto no va de Comunidad de Madrid, esto va de un Sistema Nacional de Salud (SNS) y va de una Comisión de Salud Pública en la que se reunieron los técnicos después de que los consejeros en el Consejo Interterritorial, que es la máxima expresión del trabajo previo, dijéramos que había que tener una definición de esos indicadores", ha señalado Matute en declaraciones previas al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

La consejera ha recordado así que la Comisión de Salud Pública quedó en definir tres indicadores básicos para trabajar después en el resto y para crear el sistema informático donde volcar esos datos. "Con lo cual, la gente de Salud Pública está trabajando en eso", ha insistido.

"No se pueden tirar los datos por mucho que ella (Mónica García) quiera decir que se puede analizar cualquier cosa porque yo, pongo ese ejemplo, si yo me peso en kilogramos y tú te pesas en libras no podemos comparar esos indicadores y eso es lo que está trabajando", ha añadido.

En esta línea, ha achacado a García una "madriditis aguda" por hablar siempre de Madrid y ha aseverado que lo que debe hacer es hablar de todo el SNS. "Es que yo creo que no hace falta que yo hable para que vean ustedes que lo que tiene en la boca es Comunidad de Madrid, Ayuso y privadas. Entonces eso me parece lamentable porque eso hace que sea parte de su verdadero papel que es la gestión de todo el Sistema Nacional de Salud", ha explicado.

Según ha dicho, esto se ve reflejado en el "fracaso" del Estatuto Marco, de la ley del medicamento, de la ley de las listas de espera, de los planes formativos o en la ausencia de un Plan de Recursos Humanos. En este punto, ha denunciado la "carencia" de profesionales sanitarios, sumando a ello la huelga en contra del borrador de Estatuto Marco y el sistema sanitario "patas arriba". "Precisamente porque la ministra solo se ocupa de la Comunidad de Madrid", ha reiterado.

"Y le voy a decir otra cosa, cuando la ministra pueda sacar pecho de indicadores en Ceuta y Melilla, que es de los que ya se ocupa, que nos diga algo al resto de comunidades. Cuando uno de sus indicadores sea un poquito mejor que el peor indicador de cualquier comunidad del PP, que empiece a hablar de otras cosas", ha aseverado.

ESTATUTO MARCO

Por otra parte, Fátima Matute ha afeado al Ministerio de Sanidad que el Estatuto Marco no esté incluido en el orden del día del CISNS, algo que ha señalado que sorprende a "todos los consejeros, independientemente del color político". Por ello, ha comentado que preguntarán por ello en el turno de ruegos y preguntas.

En representación de los consejeros 'populares', Matute ha vuelto a exigir Mónica García que "retire" el borrador actual del Estatuto, con el que ha asegurado que ningún consejero está de acuerdo, y "haga las cosas bien", empezando por hablar con las comunidades autónomas y con los técnicos y haciendo un diagnóstico de la situación del SNS "antes de empezar a hacer nada".

Tras ello, ha reclamado que hable con el ministro de Función Pública, Óscar López, al ser el encargado del Estatuto Básico del Empleado Público, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para disponer de una memoria económica, con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y con la ministra de Educación, Pilar Alegría, sobre la homologación de planes formativos para extracomunitarios.

"Y que empecemos a hacer las cosas bien porque desde luego, como digo, va a ser una ministra recordada como una traidora por sus compañeros de profesión y como una cobarde señalando ahora a otros como culpables de este Estatuto Marco de la vergüenza", ha expresado.

Asimismo, Matute ha informado de que, en el turno de ruegos y preguntas, las comunidades cuestionarán a la ministra sobre la lista MIR, ya que aún no está publicada. "Todavía no han salido publicadas esas listas, se tienen que examinar en enero y esto también nos parece una vergüenza", ha afeado señalando que esto puede ser consecuencia de los cambios en el comité de expertos encargado de diseñar el examen, que provocaron la dimisión de varios miembros el pasado julio.

"Y a lo mejor esto se produce también por esa falta y ausencia de gestión que tiene la ministra y todo su equipo, porque no sé si os acordáis que echó a los equipos que se encargaban de valorar y a esos comités que se encargaban de sacar esas listas. Y parece ser que ahora, después de esas dimisiones y después de que pague mal, pues esas listas van a tardar en salir, con lo cual nos parece bastante preocupante", ha detallado.

La consejera madrileña también ha apuntado que le trasladarán a la ministra críticas por hacer declaraciones públicas antes de que se produzcan las reuniones, algo que ha tildado de ser "bastante triste" y de responder a una "falta de lealtad institucional" que ha calificado de "lamentable".

HOSPITAL DE TORREJÓN

Preguntada sobre si se plantea rescindir el contrato de la gestora privada del Hospital de Torrejón, ha destacado que con los datos que hay en la actualidad no se lo plantean, aunque ha puntualizado que la evaluación de todos los hospitales, sean de gestión directa o indirecta, "es continua". "En el caso de que encontrásemos una irregularidad que justificara que tuviéramos que tomar cualquier decisión, lo haríamos con contundencia", ha asegurado.

"Pero ahora la población puede estar tranquila porque no se ha afectado la asistencia, no se ha afectado la seguridad y, no obstante, seguiremos controlando y seguiremos encima para tomar todas las decisiones que tengamos que tomar", ha remachado.