Matute carga contra Sánchez por atacar a Madrid con cifras "falsas, huecas y rimbombantes" sobre privatización sanitaria

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha vuelto a cargar este viernes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus acusaciones sobre las derivaciones que el Gobierno regional estaría realizando a la Sanidad privada, "una cortina de humo" para atacar al Gobierno regional basada en cifras "falsas, huecas y rimbombantes".

"No se pueden dar cifras gordas en discursos populistas para tener impacto y estar acostumbrado a que no se den los datos reales", ha censurado la máxima responsable de la Sanidad madrileña, que ha dicho sentirse "indignada" ante un presidente del Gobierno que, en rueda de prensa, aseguró que "Madrid ha derivado en el último año 1.000 millones de euros públicos a la sanidad privada".

"Si eres un político de categoría y estás gobernando España, qué mejor que un acto institucional para exponer tus proyectos y las cosas buenas que vas a hacer para mejorar la vida de todos los españoles y en las que todos tenemos que colaborar. Desde luego me entristece y me apena que el dirigente de nuestro país, el presidente del Fobierno, utilice ese discurso para atacar a una comunidad autónoma con la que tiene una obsesión que yo no entiendo, y que tendría que estar orgulloso de sea el motor de España junto con el resto, y desde luego con mentiras y con falsedades", ha explicado.

En declaraciones a los medios en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, Matute ha insistido en que la colaboración público-privada es "necesaria", con cinco de los 35 hospitales del Sermas con conciertos con la Comunidad para su gestión, y ha hecho hincapié en que la región cuenta con una inversión de un 11% en Sanidad privada, "al contrario como por ejemplo que en Cataluña" que llega a un 23%.

"De unos 6.700 millones que pueden ir a los hospitales del presupuesto, un poquito más de 900 van a los de gestión indirecta. Con lo cual se ve claramente que nuestro esfuerzo es en gestionar bien nuestro euro, en que esa colaboración sea eficiente, pero desde luego ni estamos privatizando ni vamos a privatizar y cada euro que estamos usando lo vamos a usar para invertir en sanidad porque hablan de gasto pero no es inversión en Sanidad", ha alegado.

En este sentido, ha defendido que este modelo de colaboración público-privada, que también tienen otras regiones, cuenta "con unas reglas del juego bien establecidas y desde luego siempre con unas auditorías y una fiscalización absolutamente férreas y transparentes".

En la misma línea, ha insistido en que además la Sanidad madrileña "es por indicadores una de las mejor valoradas" y, además, solidaria porque "es a una de las que más vienen personas de otras comunidades autónomas por nuestros centros servicios y unidades de referencia".

"Vamos a trabajar en esta consejería de sanidad y con el gobierno de la comunidad de madrid para que todos esos recursos vayan al servicio social y al servicio público y es lo que estamos haciendo y por eso me entristece y me indigna que se den cifras falsas, huecas y rimbombantes cuando no es real y cuando ese tiempo yo creo que se debería de utilizar para explicar proyectos positivos beneficiosos con distintos tintes políticos que servirían para mejorar el país"