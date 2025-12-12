Matute insiste en retirar el Estatuto Marco para "empezar de cero" y reclama un monográfico

La consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ofrece declaraciones tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha insistido este viernes en la necesidad de retirar el borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad para "empezar de cero" y ha reclamado una reunión monográfica con las Comunidades Autónomas sobre este tema.

En declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha llamado a retirar este texto "falto de rigor y diálogo" y que ha generado "un clima de crispación" entre los profesionales con el objetivo de evitar así una huelga indefinida estatal que "perjudicaría a todo el mundo".

Así, ha repasado los pasos que, en su opinión, habría que dar: hacer un "diagnóstico" del Sistema Nacional de Salud (de la falta de profesionales, de la falta de financiación), entablar un diálogo con el Ministerio de Hacienda para tener una memoria económica y con el Ministerio de Función Pública, que es el que se encarga del Estatuto Básico, y con la Seguridad Social.

A partir de ahí, ha apuntado, el Ministerio de Sanidad tendría que hablar "con los técnicos, con las comunidades autónomas" para que se pueda "empezar de cero y evitemos una huelga indefinida que lo que va a hacer es perjudicar a todo el mundo.

En esta línea, la consejera madrileña ha reclamado la convocatoria de un pleno monográfico sobre este cuestión que, según ha censurado, no se puede tratar en el turno de "ruegos y preguntas". En este sentido, ha avanzado que en la reunión de este viernes se ha realizado esta petición de forma verbal pero que posteriormente se trasladará por escrito. Así, ha insistido en la necesidad de hacer las cosas "con rigor y método", en cuyo caso, ha dicho, la ministra sí tendría el apoyo de las Comunidades Autónomas.

Según ha dicho, no ha visto "muy por la labor" al equipo del Ministerio de aceptar estos condiciones y poder salir así "de este círculo vicioso en el que se está metido y que va a perjudicar a todo el mundo".

Al hilo, ha trasladado sus dudas sobre que se está próximo a un acuerdo para evitar la huelga indefinida. "El hecho de que diga que están cerca de una solución me parece bastante audaz por su parte o muy optimista. Es otra huida hacia adelante, como suele hacer", ha apuntado Matute.

En este sentido, ha censurado que la titular de Sanidad "intente tirar balones fuera de forma cobarde" y "echar la responsabilidad a las comunidades autónomas" cuando es su responsabilidad. "Ella ha sido la que ha abierto este melón y desde luego por falta de rigor y diálogo estamos aquí y si considera que esto no es su competencia y que ella en un momento dado ha dicho que no es capaz de solucionarlo, pues que desocupe el Ministerio y nos ahorramos su sueldo, el de los asesores y deshacer todos los entuertos en los que nos mete", ha zanjado.