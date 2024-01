Matute llama a la tranquilidad ante la gripe y dice que el incremento en Urgencias no afecta a la actividad programada

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha llamado este jueves a la tranquilidad ante el incremento de la incidencia de la gripe en la región, que registra niveles similares a años prepandemia, y ha reiterado que el pico máximo se alcanzará previsiblemente la próxima semana, tras las fiestas de Reyes.

"En la Comunidad de Madrid no estamos preocupadosocupados y no ocupados, porque de momento, aunque obviamente la frecuentación de las Urgencias ha aumentado mucho, como ocurre todos los años, podemos asumir los ingresos hospitalarios y de momento no hemos tenido que suspender ningún tipo de actividad programada", ha subrayado la máxima titular de la Sanidad madrileña en declaraciones a 'Onda Cero' recogidas por Europa Press.

En este sentido, Matute ha explicado que en esta temporada se ha adelantado el pico de incidencia de la gripe, con 230 casos por cada 100.000 habitantes este lunes, respecto a otras temporadas como la pasada, cuando el máximo se alcanzó en enero-febrero, pero ha recalcado que "esa cifra es la misma que en años prepandémicos o incluso un poco inferior".

"En la Comunidad de Madrid nos estamos ocupando y no hay que preocuparse, en este caso en la Comunidad la incidencia es similar a la pre pandémica, el pico de la incidencia de estos virus respiratorios, en el que la gripe es el que más abunda, esperamos que sea para la semana que viene tras las fiestas de Reyes, en esa monitorización constante estamos en la Comunidad de Madrid", ha explicado.

En la misma línea, la consejera ha subrayado que en otras comunidades las cifras de incidencia apuntan a más de 520 casos por 100.000 habitantes y ha llamado a mantener las medidas de protección para que aquel que tenga cualquier síntoma respiratorio se proteja con mascarilla "sobre todo si va a estar en contacto con personas frágiles o vulnerables" y se mantenga la higiene de manos.

PLAN DE INVIERNO

Asimismo, Matute ha recordado que, en cualquier caso, la región tiene activado el Plan de Invierno desde noviembre, con aumento del número de profesionales para atajar el incremento de las Urgencias y con "una monitorización diaria" para conocer la situación.

En cualquier caso, ha subrayado que si la frecuentación de las Urgencias se incrementara mucho con la llegada del pico de la gripe a partir de las fiestas de Reyes, la Comunidad está preparada y en coordinación con todos los niveles asistenciales para afrontar esta situación.

Así, ha indicado, en el caso de que las camas de los hospitales se llenasen, se reprogramarían cirugías no urgentes, algo que todavía no se ha tenido que hacer.

Finalmente, la consejera ha subrayado que la relación con la ministra de Sanidad, Mónica García, quien fuera líder de la oposición en la Asamblea de Madrid antes de llegar al Ministerio, es "buena". "Yo con ella comparto todo lo que nos preocupa y las soluciones que desde su puesto puede poner para mejorar la sanidad, pero como digo en este caso con el tema de la gripe no hemos tenido comunicación con ella", ha indicado.