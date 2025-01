Matute subraya que la Comunidad está absorbiendo la demanda en Urgencias: 1.740 ingresos y 1.794 altas este lunes

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha recalcado este martes que las Urgencias de los hospitales madrileños están absorbiendo correctamente la demanda, con 1.794 altas en la jornada de este lunes frente a los 1.740 ingresos, lo que muestra "la eficiencia del sistema".

"Hay un número de altas muy por encima de los ingresos, lo que hace que sea posible que no haya una saturación de los hospitales y que no se suspenda la actividad ordinaria, que es lo que buscamos", ha subrayado la titular de Sanidad.

En declaraciones a los medios en la Consejería, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha explicado que esta semana la incidencia de la gripe se sitúa en 118 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 66 casos de hace siete días, y ha apuntado que probablemente la tasa siga en aumento los próximos días antes de descender.

En cualquier caso, según ha recalcado, no hay un aumento de la gravedad ni de la mortalidad. "Estamos por debajo de cifras del año pasado en las mismas circunstancias y desde luego trabajando en la continuidad asistencial que se trabaja en la Comunidad de Madrid para que estos virus respiratorios que todos los años llegan alteren lo mínimo posible el funcionamiento de nuestro sistema madrileño de salud", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que la Comunidad de Madrid tiene en marcha el Plan de Invierno con una oferta de 1.832 plazas de refuerzo en todas las categorías y la campaña de vacunación, que todavía está abierta. Según los datos de la propia Consejería, de las 400 plazas de refuerzo ofertadas en el Plan de Invierno para Pediatría se han cubierto más de un 90%, mientras que en el caso de adultos, de las 1.400 ofertadas se ha llegado a un porcentaje similar.

De forma paralela, el Gobierno regional también actúa "directamente" en las residencias de mayores para "evitar que tengan que salir" del centro. "Sobre todo si coincide que están las infecciones respiratorias y aumenta el frío intentamos evitar moverles de su entorno", ha apuntado.

Preguntada por las urgencias extrahospitalarias, ha recordado que la Comunidad de Madrid cuenta con 80 puntos de atención continuada, aunque no todos ellos con equipo médico completo, y es la región "que más horas de atención tiene". "No sólo de Atención Primaria sino de esas urgencias extrahospitalarias, que en otras regiones no existen", ha apostillado Matute, que también ha resaltado que es la región con mayor número de centros de atención para esas urgencias tiene.

"Son un montón de medidas que estamos haciendo en coordinación de todos los niveles, estamentos y profesiones para disminuir ese impacto que sí o sí de forma estacional nos viene derivado de los virus respiratorios", ha resumido.

La consejera también ha hecho hincapié en que desde Salud Pública se monitoriza día a día lo que está ocurriendo en todas las urgencias hospitalarias y se está en contacto con esos hospitales y con los gerentes y profesionales "para dar la mejor atención posible a nuestra población".

Finalmente, la responsable de Sanidad ha recordado las medidas básicas de protección para evitar contagiar y contagiarse --mascarilla, lavado de mano y protección de población vulnerable ante síntomas-- y ha recalcado la vacunación como una de las mejores formas de protegerse.