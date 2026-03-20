Matute subraya la importancia de invertir en formación sanitaria de calidad: "Es hacerlo en la salud de la población"

Archivo - La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha destacado este viernes la importancia de invertir en una formación sanitaria de calidad ya que, ha subrayado, es "hacerlo en la salud de la población".

Matute ha participado en la inauguración del nuevo hospital de simulación clínica de la Universidad CEU San Pablo, en la Facultad de Medicina de su campus de Montepríncipe, que ha definido como "un claro ejemplo en el que se mezcla la excelencia en la formación con la innovación tecnológica".

El nuevo centro de simulación clínica reproduce con realismo los distintos escenarios asistenciales de un hospital, como las unidades de hospitalización, la UCI, quirófanos o consultas de Atención Primaria, áreas de urgencia, farmacia, fisioterapia o domicilio simulado.

"Es un avance en nuestro futuro, que son los futuros profesionales de la salud y que esperemos que estén en la familia del Servicio Madrileño de Salud (Sermas)", ha destacado.