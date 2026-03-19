Médicos reclaman un Estatuto Marco propio y llaman a la Consejería a sacar "los colores de verdad" a la ministra

Protesta de médicos ante la Consejería de Sanidad por un Estatuto Marco propio - AMYTS

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Decenas de médicos y facultativos --unos 150 según los organizadores-- se han concentrado este jueves ante la sede de la Consejería de Sanidad para reclamar un Estatuto Marco propio y han llamado al departamento de Fátima Matute a sacar "los colores de verdad" a la ministra del ramo, Mónica García, si es que verdaderamente apoya su reivindicación.

Una protesta que ha llegado a la sede de la calle Aduana en el cuarto día de la segunda semana de huelga intermitente por un Estatuto Marco que recoja las particularidades de la profesión médica, una reclamación que ha recibido el apoyo expreso de la consejera madrileña.

Decenas de profesionales se han concentrado desde las 10.00 horas en la estrecha y céntrica calle madrileña con sus batas blancas, tras una pancarta en la que se podía leer 'Por un Estatuto Propio para la profesión médica y facultativa', y han alzado sus manos al grito de 'Estas son las manos que te curan' para denunciar sus condiciones laborales.

"Estamos delante, que no enfrente, de la Consejería de Sanidad porque la sanidad está transferida --a las comunidades autónomas-- y hay un 85-90% de nuestras condiciones laborales que se pueden solucionar aquí", en el Gobierno regional, ha subrayado la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández.

En este sentido, ha apuntado que Madrid es "la tercera comunidad peor pagada en hora de guardia" en España o una de las pocas donde continúa la jornada laboral de 37,5 horas semanales. "La paga extra se puede solucionar aquí. Hay otras comunidades que han hecho complementos autonómicos. Queremos ese complemento autonómico", ha añadido.

"Que estemos aquí no quita y no nos olvidamos que el tema de que tengamos una jornada discriminatoria es del Ministerio, es del Estatuto Marco", ha recalcado la portavoz sindical, que ha insistido que, en cualquier caso, la Consejería puede mejorar también sus condiciones laborales.

Durante la concentración, Daniel Bernabéu, radiólogo y delegado de Amyts en el Hospital La Paz, ha apelado directamente a la titular del ramo para actuar. "Si ella tanto critica a Mónica García y a la manera que tiene de hacer el Estatuto, que le saque los colores de verdad", le ha pedido.

La consejera Fátima Matute trasladó recientemente su apoyo a la creación de un Estatuto Marco propio para médicos en una reunión con responsables de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), uno de los convocantes de la huelga.

Durante el encuentro, la máxima responsable de la Sanidad madrileña reclamó al Ministerio que impulse un proceso de negociación "real" con todos los profesionales, incluidos los médicos, como interlocutores directos en la negociación de sus condiciones laborales, habilitando un espacio propio en el que se incluya a sus representantes.

La ministra, por su parte, ha dado por cerrado el texto del borrador del Estatuto Marco y esta misma semana insistió en que la negociación del Estatuto Marco ha llegado a sus "límites" legales y competenciales respecto a las reivindicaciones "legítimas" de los profesionales.

En este sentido, García defendió este martes en el Congreso que el inicio de la reforma de la ley de ordenación de las profesiones sanitarias permite "seguir negociando" y "seguir dialogando" mejoras del desarrollo profesional con todos los sanitarios.

La convocatoria de huelga, continuidad de la llevada a cabo a mediados de febrero, se prolongará hasta este viernes día 20, cuando el sindicato médico llevará su protesta ante el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Los paros tienen un carácter intermitente, con una semana de paro al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio: del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

En el caso de la Comunidad, la convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".