Medio Ambiente autoriza la creación de un carril-bus en la A-42 y soterrar la autovía a su paso por Getafe

Actualizado 26/01/2007 16:01:23 CET

Deberán colocarse pantallas acústicas en zonas próximas a casas y de uso social

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Medio Ambiente ha dado luz verde al proyecto promovido por Fomento para mejorar la autovía A-42 (antes conocida por carretera de Toledo) con la creación de un carril-bus, entre la plaza de Fernández Ladreda y Parla Sur, y el aumento de la capacidad de la autovía A-42 entre la mencionada plaza y el límite de la provincia de Madrid, de acuerdo con las intensidades y características del tráfico existente y futuro, así como la remodelación de accesos.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que hoy se publica en el BOE, resuelve que "no se observan impactos adversos significativos sobre el medio ambiente siempre y cuando se establezcan los controles y medidas correctoras propuestas por el promotor y aceptadas por éste".

Al estudio informativo del tramo citado se ha añadido un Documento Complementario donde se indica el soterramiento del vial, en el término Municipal de Getafe, en base al acuerdo entre el Ministerio de Fomento y el citado Ayuntamiento, igualmente sometido a información pública.

Por último se estudia la reordenación de todos los accesos existentes fuera de norma actualmente así como la remodelación de los enlaces y carriles de aceleración y desaceleración, informó hoy el Ministerio de Medio Ambiente.

Las obras sometidas al Estudio de Impacto Ambiental están situadas en la Comunidad de Madrid, ocupando terrenos de los términos municipales de Madrid, Leganés, Getafe, Parla, Torrejón de la Calzada, Cubas de la Sagra y Casarrubuelos, comprendiendo este tramo una longitud de 26 kilómetros y quedando circunscritos al corredor de la actual autovía A-42 y a su entorno al no contemplarse variantes de su trazado.

El departamento ministerial sostiene que, al no desarrollarse una nueva traza, no han de producirse impactos ambientales, con la excepción de la ocupación del suelo. Además, advierte que "no se prevén afecciones sobre la fauna, ni los espacios naturales, ni la vegetación, ni el patrimonio arquitectónico, histórico-artístico, monumental o etnológico del proyecto".

MENOS CONTAMINACIÓN Y PANTALLAS ACÚSTICAS

En lo que se refiere a la calidad del aire, la DIA estipula que "las emisiones de gases contaminantes durante la fase de explotación disminuirán respecto a la situación actual al favorecerse la fluidez del tráfico y disminuir los atascos y retenciones que actualmente se originan, siendo el impacto positivo y de magnitud moderada".

Mientras, sobre el incremento del ruido, la DIA establece la colocación de pantallas acústicas en zonas próximas a áreas habitadas o de uso social que atenuarán el efecto sonoro sobre las mismas. Se prestará especial atención en la zona sur de Parla, ante la construcción de un hospital, por la elevada sensibilidad de la actividad sanitaria respecto a los posibles ruidos.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Tajo establece, en respuesta a la consulta previa, determinadas acciones de conservación y mejora del sistema hidráulico para evitar impactos relacionados con el drenaje, conservación de cauces naturales, la erosión y el arrastre, evitar la contaminación de las aguas y medidas para garantizar la permeabilidad de la fauna de ribera y afecciones sobre los ecosistemas.

PARQUE EMPERATRIZ MARIA DE AUSTRIA

En relación a las posibles afecciones al Parque Emperatriz Maria de Austria, y con objeto de que éstas sean mínimas, la actuación se limitará a la sustitución de la acera actual en el tramo coincidente por un nuevo paso a realizar en el interior del Parque y a la eliminación parcial de la primera línea de árboles. Como medida complementaria, la Dirección General de Carreteras procederá a la restauración y revegetación en zonas del Parque actualmente deterioradas.

Además, con el fin de separar esta zona verde de la nueva infraestructura, se instalará una pantalla vegetal combinada con una rígida, que minimice las afecciones acústicas y paisajísticas sirviendo a la vez de elemento disuasorio para que los peatones no invadan la nueva calzada.

El proyecto de construcción incorporará un programa de vigilancia ambiental a lo largo de tres fases: antes de las obras, durante la construcción y la de explotación, así como un proyecto de restauración ambiental e integración paisajística para el seguimiento y control de los impactos, de la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas en el DIA y para la propuesta de nuevas medidas correctoras si se observa que los impactos son superiores a los previstos o insuficientes las medidas correctoras inicialmente propuestas. La duración del programa tendrá una duración mínima de un año en la fase de explotación y del seguimiento de la autopista sobre la fauna de dos años.