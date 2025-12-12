Medio centenar de niños pacientes del Gregorio Marañón disfrutan de las luces de Navidad en autobuses de la EMT - GREGORIO MARAÑÓN
MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de más de medio centenar de pacientes del Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón ha podido disfrutar un año más de un recorrido muy especial por las calles del centro de Madrid para contemplar las luces de Navidad en dos autobuses que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha puesto a disposición de estos pacientes, acompañados de sus familias, enfermeras y pediatras.
La mayoría de estos menores acude al hospital de manera periódica para recibir tratamiento de diálisis o para el control de patologías crónicas. A ellos se han sumado pacientes de Cardiología, Oncología y Pediatría que, junto al equipo sanitario desplazado, han podido realizar esta actividad con todas las garantías de seguridad, según ha subrayado el centro hospitalario en un comunicado.
Dado que muchos de estos niños presentan inmunodepresión o requieren cuidados especiales, disponer de un transporte reservado exclusivamente para ellos supone una oportunidad única para disfrutar de un plan navideño sin riesgos añadidos. Todo ello unido al apoyo de familiares y profesionales del hospital que han viajado con ellos.
La iniciativa, que cumple su tercera edición, nació con el sueño de Razvan, paciente de Hemodiálisis de 10 años y apasionado de los autobuses, que no ha querido faltar a la cita.
Durante el recorrido, los niños han podido ver la decoración navideña de vías tan emblemáticas como la Gran Vía, la calle Alcalá, O'Donnell o Goya. Además, los jóvenes pasajeros han disfrutado y reído junto a los payasos de la asociación Saniclown, que han propuesto juegos y canciones a lo largo de especial itinerario.
Al finalizar el viaje, la EMT sorprendió a todos los menores con regalos navideños que recibieron con entusiasmo y agradecimiento por parte de sus familias.
Nuria Mira, copresidenta de la Comisión de Humanización del Hospital Gregorio Marañón, ha destacado que actividades como esta permiten a los niños "desconectar por un rato de sus tratamientos y vivir una experiencia navideña lo más parecida posible a la que disfrutan otros menores en estas fechas".
Según ha explicado, muchos de ellos se conocen de sus visitas al hospital, por lo que compartir este tiempo con sus familias y compañeros fuera del entorno clínico "les aporta una enorme alegría".