Archivo - MEDUSA, un proyecto del Ayuntamiento y de la ONU para controlar las emisiones de metano en el vertedero de Las Dehesas - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid está colaborando en un estudio científico, denominado MEDUSA, junto a instituciones como el Observatorio Internacional de Emisiones de Metano (IMEO), dependiente de Naciones Unidas y la Agencia Espacial Europea, para detectar y reducir emisiones de metano en el vertedero municipal de Las Dehesas.

Este trabajo servirá para avanzar en el conocimiento sobre las diferentes tecnologías de medición como las campañas en tierra, los estudios de dispersión con trazadores, las estimaciones desde aeronaves y las imágenes satelitales. También se observará la cuantificación y el control de las emisiones fugitivas de metano que se producen en un vertedero, ha explicado el Consistorio en un comunicado.

Se trata de un proyecto "pionero" en el sector, lo que permitirá intercomparar, calibrar y correlacionar las metodologías disponibles. Todo ello, con el fin de "mejorar la precisión de sus medidas". Los resultados del estudio se conocerán en el año 2026 y podrán servir de referencia a cualquier otro vertedero en cuanto a la cuantificación y control de las emisiones y, por extensión, a la lucha contra el cambio climático en la gestión de residuos.

Esta iniciativa, de colaboración público-privada, también cuenta con la participación de varias universidades europeas, entre ellas la Universidad de Leicester y la Universidad Técnica de Dinamarca, así como organismos públicos y empresas entre las que se encuentran la Organización de Investigación Espacial Holandesa y GHGSat.