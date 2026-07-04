Los mejores festivales de ópera al aire libre llegan este verano a los cines de Madrid, Majadahonda y Pozuelo

Óh!Pera Summer Se Celebrará Del 9 De Julio Al 17 De Septiembre En 3 Localidades De La Comunidad De Madrid. - ÓH!PERA SUMMER

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los mejores festivales de ópera al aire libre llegarán este verano a los cines de Madrid, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón con la cuarta edición de 'Óh!pera Summer', que ofrecerá del 9 de julio al 17 de septiembre la proyección de seis grandes títulos del repertorio lírico filmados en algunos de los escenarios más espectaculares del mundo.

El certamen se celebrará en salas de Madrid (Cines Embajadores, Golem, Conde Duque Auditorio Morasol, Mk2 Cine Paz y Mk2 Palacio de Hielo), Majadahonda (Cines Zoco Majadahonda) y Pozuelo de Alarcón (Kinépolis Pozuelo), además de llegar a un total de 55 cines repartidos en 47 localidades españolas.

El ciclo, según indican los organizadores en un comunicado, arrancará el 9 de julio con 'Tosca', de Giacomo Puccini, filmada en el Macerata Opera Festival; continuará el 23 de julio con 'Aida', de Giuseppe Verdi, desde el Teatro Greco de Taormina, y el 6 de agosto con 'Otello', también de Verdi, grabada en el Festival de Salzburgo.

Posteriormente, el 20 de agosto se proyectará 'Andrea Chénier', de Umberto Giordano, desde el Festival de Bregenz; el 3 de septiembre llegará 'Carmen', de Georges Bizet, filmada en St. Margarethen, y el ciclo concluirá el 17 de septiembre con 'Nabucco', de Verdi, desde la Arena di Verona, con Anna Netrebko en el papel de Abigaille.

Los organizadores han destacado que se trata de "una experiencia de gran formato" con producciones que han sido concebidas para grandes escenarios monumentales y adaptadas a la gran pantalla mediante realización audiovisual, con el objetivo de acercar la experiencia operística a un público más amplio.