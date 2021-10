Los mercadillos en Madrid no pagarán tasa de ocupación en 2022 y se introduce el SER dinámico en ordenanzas fiscales

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2022 en la ciudad de Madrid presentado este viernes contempla una reducción del 100 % de la 'tasa de mercadillos', que repercutirá en más de 60 de ellos, con unos 2.826 puestos. El Gobierno municipal calcula un ahorro de 1,3 millones de euros.

Fue en el pasado Pleno del mes de septiembre cuando se aprobó una iniciativa del PSOE en la que se pedía dejar exentos a los mercadillos ambulantes de esta tasa en 2022. PP y Cs se abstuvieron, mientras que Más Madrid, Vox, PSOE y Recupera Madrid votaron a favor.

Por otra parte, la Junta de Gobierno extraordinaria ha aprobado la tasa de estacionamiento de vehículos en nuevas zonas de la capital. Se introduce lo que se conoce como "tarifa dinámica", el establecimiento de un recargo en función de los niveles de dióxido de nitrógeno referidos al día anterior en que se va a producir el estacionamiento.

Así, el recargo será del 60% o del 100% en función de que la contaminación del aire supere los 60 microgramos por metro cúbico en el tramo I o los 70 microgramos por metro cúbico para el tramo II, respectivamente.

En un escenario de creación de 1.130 plazas de alta rotación en la ciudad, se fijan los parámetros para el establecimiento de la tasa por estacionamiento de alta rotación para reducir el tráfico de agitación y favorecer la movilidad del entorno de forma compatible con la intensa demanda de estacionamiento por su proximidad a sedes de administraciones públicas, centros oficiales, equipamientos sanitarios, educativos, culturales, sociales y deportivos o zonas comerciales.

La tarifa base se fija en 20 céntimos los cinco minutos; 70 céntimos los 20 minutos, hasta alcanzar un máximo de 2,05 euros los 45 minutos. Se incrementa el porcentaje de reducción de la tasa para los vehículos con distintivo ECO, pasando del 50% al 75%, y se establece un recargo del 20% para los vehículos de categoría B. Además, se elimina la referencia a vehículos de categoría A, al tener prohibido estacionar. Los C se mantienen sin modificación con una reducción del 10%. Asimismo, se reordenan los supuestos de no sujeción a la tasa, así como de los vehículos no sujetos a las limitaciones al estacionamiento.