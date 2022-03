Mercedes González se presentará a primarias si decide ser candidata en Madrid: "Yo no quiero hacer un Feijóo"

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Madrid y secretaria general de la Agrupación Socialista de la Ciudad de Madrid, Mercedes González, ha afirmado este lunes que si decide ser candidata socialista a la Alcaldía de Madrid en las elecciones del año que viene pasará sí o sí por primarias y "no hará un Feijóo".

Así ha respondido en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, preguntada por si encabezaría las listas municipales a Madrid por aclamación y sin primarias. "En mi partido se hacen primarias porque es un recurso que nos hemos dado. Yo no quiero hacer un Feijóo. Yo soy muy madrileña y muy poco gallega. Yo soy muy clara y no tengo dobles sentidos", ha apuntado.

González ha afirmado que el Consistorio es "el lugar más bonito para hacer político". "Me fui diciendo que me iba de mi lugar en el mundo, que era el Ayuntamiento. Ahora llevo un año en la Delegación del Gobierno y esto contenta. Soy masoca. Es un sitio que estoy aprendiendo una gran parte de la ciudad que no conocía, me está dando un máster en gestión. Creía que los seis años de concejala me habían dado un gran conocimiento de la ciudad. Venía del humanismo y de la vivienda y, de repente, me he encontrado con un Madrid que por una parte es más bonito y otra parte es más oscuro", ha descrito.

Sobre su relación con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, González ha recordado que en su época de concejala fraguó una gran amistad con él pero que ha discutido con él "muchas veces" por sus políticas y por "usar el Ayuntamiento como 'photocall' del PP de Madrid porque Génova 13 está manchada".

"Pero siempre hemos sabido diferenciar entre lo personal y lo político", ha añadido Mercedes González, que cree que en la cita electoral de 2023 "hay partido" y que por eso quiere llevar al PSOE al mismo "en las mejores condiciones".

8M Y VIOLENCIA DE GÉNERO

La representante del Gobierno de España en Madrid también ha comentado la división del movimiento feminista este año, con dos manifestaciones centrales a la misma hora y lugares distintos mañana martes por la tarde en la capital, en el Día Internacional de la Mujer 8M.

"No creo que sea el momento de dividirnos porque tenemos un problema del negacionismo de la violencia de género. Yo no acudo a manifestaciones desde que estoy en la Delegación porque estoy en el otro lado y miro que todas las protestas transcurran con normalidad. Yo he ido otros años y tengo grandes recuerdos de estas manifestaciones, que fueron impresionantes", ha indicado.

González también ha apuntado que los únicos delitos que subieron el año pasado fueron las riñas tumultuarias y lesiones, que achaca a que la gente ha salido de la pandemia "con una cierta frustración que la canaliza con agresividad"; y los delitos sobre violencia machista y abusos y agresiones sexuales.

"La violencia de género se cura con educación y estamos teniendo un retroceso. En las aulas hay niñas que piensan que las quieren mucho si las controlan sus novios y no ven que es un tipo de violencia. Hay retroceso fruto del negacionismo", ha manifestado.

Por último, la delegada ha resaltado que Madrid es "objetivamente" seguro y que el trabajo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es "impagable". "Tiene una vocación de servicio público que no conocía, igual de entregada o más que la nuestra de políticos", ha concluido.