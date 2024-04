La Mesa de la Asamblea confirma la sanción a Monasterio por votar doble y dejará de cobrar su sueldo durante 15 días

Monasterio presentará una reconsideración, que durante 15 días suspenderá la sanción

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha confirmado en su reunión de este miércoles la sanción a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, por votar doble en el Pleno del 1 de febrero y dejará de cobrar su sueldo como diputada durante 15 días.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del órgano rector de la Cámara, que han dado su 'sí' a la propuesta de sanción, la mínima, emitida por la instructora del proceso, Mercedes Zarzalejos (PP), el PP y PSOE, mientras que Vox y Más Madrid la han rechazado, los últimos por ser "laxa".

Esta ratificación de la Mesa no es el último paso, ya que Monasterio puede pedir la reconsideración de esta decisión, lo que abriría un periodo de un máximo de 15 días en los que la sanción no se aplicaría. La portavoz de Vox, según los datos presentes en el Portal de Transparencia, cobra alrededor de 4.200 euros netos mensuales.

Esta pena es la culminación de la investigación que abrió el 5 de febrero la Asamblea de Madrid contra Vox por el voto doble. Se trataba de la votación de la enmienda a la totalidad de Más Madrid a la Ley de Economía Circular, que fue rechazada por la Cámara pero en la que se apreció que la bancada encabezada por Monasterio había emitido un voto más de los diputados que tenían.

En ese Pleno se había tramitado ya la renuncia al escaño de quien fuera 'número 2' de Monasterio el 28M, José Luis Ruiz Bartolomé, pero no había tomado posesión su sustituto Javier Pérez Gallardo. Es por ello que el escaño al lado de Rocío Monasterio estaba vacío.

La portavoz votó en esta iniciativa tanto en su escaño como en el panel del Bartolomé. La líder de Vox ha aducido desde el principio que trataba de apagar el escaño contiguo y ha remarcado que nunca debería haber estado habilitado.

EL PLIEGO DE LA SANCIÓN

El pliego elaborado por Zarzalejos, como destaca la Asamblea en un comunicado emitido tras la Mesa, considera que Monasterio ejecutó un doble voto "vulnerando el principio de personalidad del voto y el carácter indelegable". Esto supone "atentar contra la dignidad de la Asamblea de Madrid o contra la disciplina, el orden o la cortesía parlamentaria, provocando, en este último supuesto, desorden de su conducta, de obra o de palabra, en los términos previstos en el artículo 138 de este reglamento".

Asimismo, se apunta a que la sanción es solo económica y de 15 días --la mínima posible-- y que se aprecia que la conducta de Monasterio "no es reiterada ni hay antecedentes en su actitud", mientras que el doble voto no cambió el resultado de la votación, el 'no' a la enmienda a la totalidad a la Ley de Economía Circular que, de hecho, concluye este jueves su tramitación y se aprobará previsiblemente con la mayoría absoluta del PP.

CACERÍA POLÍTICA PARA VOX

Desde Vox han calificado desde un principio el proceso abierto a su portavoz como una "cacería política", de hecho han afirmado en reiteradas ocasiones que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, había "dado la orden" al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, de que sancionara a Monasterio.

Tras conocerse la ratificación, el portavoz adjunto Íñigo Henríquez de Luna ha insistido precisamente en esto, en que intentó "desactivar el escaño" y que ha sido una injerencia del Ejecutivo sobre el Legislativo.

Ha confirmado que presentará la reconsideración y ha deslizado que irán a "todas las instancias judiciales posibles", para aclarar luego que se refiere a un recurso ante el Tribunal Constitucional.