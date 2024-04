Ayuso recuerda a Monasterio que se le aplica la sanción mínima por un "voto fraudulento": ¡Asúmelo, está mal hecho!"

ALCOBENDAS, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado este miércoles a la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, que se le ha aplicado la sanción mínima por votar en su asiento y el de al lado, que se encontraba vacío, en un Pleno de la Cámara regional en el mes de febrero.

"Yo no sé a qué viene esto de atacar la separación de poderes porque yo no he estado en este caso, ni siquiera enterada un minuto de por dónde ha funcionado", ha sostenido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de forma extraordinaria en el Ayuntamiento de Alcobendas.

Tras confirmarse la sanción, Vox ha denunciado que se está llevando a cabo "una cacería" a Monasterio por parte de Ayuso, "que saltándose la separación de poderes dio instrucción al presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, para sancionar a la portavoz".

Ayuso ha declarado que no ha tenido conocimiento del caso más allá de cuando el primer día habló abiertamente de él en un pregunta oral en la Asamblea, donde vino a decir que "si uno se salta a un semáforo y lo ve todo el mundo evidentemente es sancionado". En este sentido, ha rechazado que se esté llevando a cabo "una supuesta cacería política" cuando lo único que se hace es aplicar la sanción mínima "a un hecho tan grave como es dentro de un parlamento realizar un voto fraudulento".

"¡Asúmelo, está mal hecho! Ya está sancionado y se acabó. Yo creo que no hay más historia. Creo que en España hay muchísimos problemas, la situación política está muy delicada y de verdad que podrán entender que mi última preocupación es algo tan nimio como esto", ha zanjado.