Metro contará con un presupuesto de 1.544 millones en 2027, un 4,1% más

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MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid contará en 2027 con un presupuesto de 1.544 millones de euros, lo que supone un 4,1% más que este año (+61,6 millones más que este año), según figura en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el próximo año, consultado por Europa Press.

La compañía metropolitana prevé destinar 381,3 millones a inversiones reales, 24,3 millones más que este año, con un repunte del 6,8%, mientras que otros 544,7 millones irán destinados a gastos de personal, con una subida del 5,5% (+28,5 millones), y una plantilla al finalizar el año estimada en 7.264 empleados.

Uno de los principales hitos que vivirá el suburbano madrileño llegará el próximo año de la mano de la automatización de la Línea 6. Con un presupuesto de 101,1 millones de euros para 2027, Metro continuará desarrollando la actualización del sistema de señalización y de control de trenes basado en comunicaciones (CBTC), la instalación de puertas de andén, la renovación de la Red Integrada Multiservicio (RIM), las obras en el Depósito de Laguna y la finalización del cambio del sistema de electrificación existente para pasar de los 600Vcc actuales a 1.500Vcc.

La mayor partida inversora, con 143,83 millones de euros, será para la renovación y mejora del material móvil. De esa cantidad, 134 millones se destinarán a la adquisición de nuevos trenes, dentro de los contratos que contemplan el diseño, fabricación, suministro y puesta en marcha de 48 unidades de gálibo ancho para su asignación preferente a la Línea 6 y otras 40 de gálibo estrecho para la Línea 1.

Mientras que los primeros estarán preparados para circular sin tripulación, los segundos funcionarán inicialmente con maquinista pero podrán evolucionar hacia una explotación automática.

Asimismo, también se incluye la adaptación de la señalización de 30 trenes de la serie 8000 para permitir su utilización en otras líneas tras la automatización de la 'Circular', la renovación de simuladores de conducción, mejoras en los trenes de la serie 2000 y la adquisición de 24 unidades auxiliares para el mantenimiento de la infraestructura y la línea aérea.

Además, se ha consignado otros 60 millones para la renovación y mejora de instalaciones, vía y túnel en los tramos en los que se han detectado necesidades por fin de vida útil. Entre otras, se acometerán actuaciones en Línea 7, en la interestación entre Hospital de Henares y Henares, de renovación de plataforma de vía y la sustitución de apoyos entre Delicias y Palos de la Frontera, en la Línea 3, para reducir vibraciones. Asimismo, continuará la renovación de la señalización de la Línea 7A, que incluirá la retirada de equipos con presencia de amianto.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La transformación digital recibirá 14,49 millones de euros, la mayoría de ellos para el proyecto Estación 4.0. En líneas generales, las inversiones permitirán continuar el despliegue de equipos de venta y de peaje y del equipamiento necesario para el acceso mediante tarjeta bancaria. También abarcan la actualización de los sistemas corporativos y de asignación de recursos, junto con plataformas centralizadas de seguridad, control de accesos, información al viajero y gestión de vídeo.

Igualmente, la compañía metropolintana continuará el próximo año con el Plan de Accesibilidad en estaciones con actuaciones en las estaciones de Santiago Bernabéu, Duque de Pastrana, Alto de Extremadura, Ventilla, y Estadio Metropolitano y proseguirá con el Plan de Modernización de estaciones, en este caso en todas las estaciones anteriores excepto Ventilla.

En el caso de la estación de Estadio Metropolitano, se procederá a la apertura de un nuevo acceso a la estación, vestíbulo que quedó previsto en el proyecto original. De este modo, será más fácil gestionar los dispositivos que se realizan al terminar un evento, que colapsan el vestíbulo en servicio.

También en el ejercicio 2027 se prevé acometer el acondicionamiento de los locales de la estación Sol para la creación de un nuevo espacio que sirva de tienda y centro de atención al cliente.

Finalmente, se han consignado 5,54 millones para la renovación de equipamiento y centros de trabajo, entre los que destaca la segunda fase del centro de actividad logística de Canillejas, con el acondicionamiento de la Nave Oeste y la incorporación de almacenamiento automatizado para material paletizado.

En este punto también se incluyen mejoras en el Puesto de Control Central, la migración de servicios al nuevo centro de proceso de datos, la ampliación de un sistema de elevación de trenes en Sacedal y la adecuación de espacios de formación en cinco depósitos.