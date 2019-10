Metro detecta nuevas piezas de amianto en vagones de series 6.000, 7.000 y 8.000 aunque no supone ningún "riesgo"

Publicado 26/09/2019 20:47:06 CET

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha detectado nuevas piezas con amianto en vagones, concretamente en dos juntas que se encuentran en distintas llaves de paso que montan los coches de la serie 6.000, 7.000 y 8.000 1ª, aunque no supone ningún tipo de riesgo ni para los trabajadores ni para los usuarios, han informado a Europa Press fuentes del suburbano.

Según una circular de Metro, a la que ha tenido acceso Europa Press, los elementos anteriormente descritos, no son accesibles por parte del personal de Operación.

Por parte de empresas especializadas se han realizado mediciones ambientales y superficiales en el interior de los armarios neumáticos de cabina y en los distintos elementos y dispositivos que contienen, con resultado por debajo de los valores indicados de referencia para el desamiantado.

En base a los resultados de estas mediciones se concluye que se puede realizar la manipulación de las llaves y elementos neumáticos integrados en los armarios de las cabinas de conducción, así como el acceso y reposición de la prenda de alta visibilidad (chaleco reflectante), de los guantes de látex y de la linterna.

Fuentes del suburbano han señalado a Europa Press que se tratan de pequeñas piezas de 23 vagones de esos modelos de tren y que se han encontrado en el marco del plan de desamiantado que están llevando a cabo. Estas juntas están en lugar al que "no tienen acceso ni trabajadores ni usuarios" y el amianto que hay en ellas es una "cantidad residual" que "no implica riesgos para viajeros ni usuarios porque no tienen exposición.

Por este tema se suspenden las labores de mantenimiento de esa pieza pero los trenes continuan circulando "sin mayor problema".