Metro instalará una maqueta en relieve y placas en pasamanos de Duque de Pastrana para la orientación de personas ciegas

Archivo - Andén de la estación de Metro de Barrio del Puerto , a 8 de julio de 2024, en Coslada, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid instalará una maqueta accesible en relieve en el vestíbulo de entrada de la estación de Duque de Pastrana y placas informativas integradas en los pasamanos para facilitar que las personas con discapacidad visual puedan conocer la distribución del espacio y orientarse durante sus desplazamientos.

Estos elementos serán una de las principales novedades de la intervención gráfica, artística y digital que la compañía ha sacado a licitación por 1.282.192,45 euros, IVA incluido, según consta en el Portal de Contratación Pública regional, que busca convertir esta parada de la Línea 9 en un espacio de referencia en accesibilidad.

En concreto, la maqueta permitirá explorar mediante el tacto la configuración de la estación antes de recorrerla, identificar sus principales espacios y comprender mejor los itinerarios, mediante el empleo de texturas y relieve para identificar conexiones.

Metro justifica la actuación por las limitaciones que presenta la configuración actual de Duque de Pastrana en términos de "legibilidad espacial y comunicación accesible". Según la memoria del contrato, consultado por Europa Press, la intervención busca mejorar la orientación, favorecer una comprensión "más clara y universal" de la estación y garantizar una experiencia inclusiva para todos los usuarios.

El proyecto cobra especial relevancia por la proximidad inmediata de las sedes de la Fundación ONCE y del Grupo Social ONCE, circunstancia que, a juicio de Metro, convierte este ámbito en un entorno estratégico para implantar soluciones avanzadas de accesibilidad universal, comunicación visual, recursos táctiles y sistemas digitales.

SEIS PANTALLAS, TRES MURALES Y AVISOS ACCESIBLES

Además de la maqueta y las placas, la licitación incluye el vinilado integral de vestíbulos, pasillos, andenes y elementos singulares, así como el diseño, fabricación e instalación de tres murales escultóricos.

También se colocarán seis pantallas dinámicas, con sus correspondientes soportes estructurales y alimentación eléctrica, y se implantará el sistema Visualfy, dirigido a trasladar avisos e información a las personas con discapacidad auditiva.